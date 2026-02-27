Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.
Chiều 27/2, tại xã Sơn Kim 1, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Tối nay, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ diễn ra Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.
Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, phần việc thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
2 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và đóng góp tiêu biểu của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Trong năm 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tập hợp rộng rãi bà con giáo dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong khối đại đoàn kết toàn dân.
Anh Lê Quang Thế, cô giáo Võ Thị Thúy Hiền và nghệ nhân Trần Văn Sang là 3 cá nhân có nhiều cống hiến nổi bật cho phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh trong giai đoạn 2016 -2025, đã được Hội đồng Đội Trung ương vinh danh dịp này.