Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” 03/02/2026 23:20 Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy” 29/01/2026 16:00 Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.

Chuyển giao Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng về trực thuộc Sở GD&ĐT 28/01/2026 17:08 Việc chuyển giao Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng 27/01/2026 17:11 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng 27/01/2026 05:16 Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.

Sôi nổi “Ngày thanh niên cùng hành động” tại xã Sơn Tây 26/01/2026 18:27 Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” tại xã Sơn Tây của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức đã tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh phát huy vai trò thanh niên trong kỷ nguyên mới 21/01/2026 12:04 Năm 2025, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trên tất cả các mặt công tác nghiệp vụ lẫn các hoạt động vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng 18/01/2026 13:49 Ngày Chủ nhật xanh được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai sôi nổi với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó tạo dấu ấn ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hỗ trợ 11 "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, lao động khó khăn 15/01/2026 18:24 Hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, lao động khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực Công đoàn Hà Tĩnh triển khai chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng" 15/01/2026 11:25 Năm 2026, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng".

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh được tặng "Cờ thi đua xuất sắc" 14/01/2026 20:27 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh là một trong 6 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng "Cờ thi đua xuất sắc" năm 2025.

Tuổi trẻ ra quân chỉnh trang khu dân cư chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 12/01/2026 13:47 Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã ra quân chỉnh trang khu dân cư, thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua xuất sắc toàn quốc trong công tác Đoàn 09/01/2026 13:55 Hà Tĩnh là 1 trong 7 đơn vị tiêu biểu trên toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thi đua đưa nghị quyết vào cuộc sống 08/01/2026 13:37 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, phần việc thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao 200 di ảnh tại chương trình “Tết tri ân liệt sỹ” 08/01/2026 07:50 Chương trình “Tết tri ân liệt sỹ” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Gặp gỡ nữ sinh duy nhất của Hà Tĩnh đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng 08/01/2026 05:15 Phan Thị Hà Linh là nữ sinh duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng - phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2025.

Kiên trì bám cơ sở, tập trung phát triển đoàn viên công đoàn 06/01/2026 15:24 Trong bối cảnh nhiều khó khăn, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tiếp cận người lao động để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Từ nghị quyết đến hành động, lan tỏa trách nhiệm của tuổi trẻ 31/12/2025 08:36 Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh bằng nhiều phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.

Thi đua xây dựng Hội LHPN vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả 29/12/2025 17:01 Năm 2026, Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng thời thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao gần 300 triệu đồng hỗ trợ người dân, đoàn viên khó khăn 29/12/2025 13:26 Những phần quà ý nghĩa do tuổi trẻ Hà Tĩnh trao tặng đã góp phần động viên người dân, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn sớm vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hà Tĩnh có 14 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương 29/12/2025 05:00 14 học sinh Hà Tĩnh nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương là những em có thành tích tốt trong học tập...

Thực hiện hiệu quả công chứng điện tử đáp ứng lộ trình chuyển đổi số 28/12/2025 17:18 Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai hiệu quả công chứng điện tử, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số ngành Tư pháp.

Sôi nổi Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số ở bản Rào Tre 28/12/2025 12:07 Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực, được tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh có 2 thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của 26/12/2025 22:21 2 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và đóng góp tiêu biểu của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu có 70.000 hộ nông dân “sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2026 26/12/2025 11:30 Năm 2026, Hội Nông dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động 25/12/2025 17:02 Năm 2026, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh cùng các tổ chức thành viên tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Giáng sinh tại các địa phương 23/12/2025 12:01 Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Giáo xứ Kim Lâm (xã Can Lộc).

Bà con Công giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 22/12/2025 11:50 Trong năm 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tập hợp rộng rãi bà con giáo dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ động chăm lo Tết cho người lao động 22/12/2025 05:20 Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.