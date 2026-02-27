Hotline: 02393.693.427
Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.

bqbht_br_adji-fly-20260227-144740-429-1772178765688-photo.jpg

Chiều 27/2, tại xã Sơn Kim 1, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_adji-fly-20260227-144756-433-1772178525892-photo.jpg
Tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam - Lào, các đại biểu và đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ; đồng thời được nghe giới thiệu, tuyên truyền về lịch sử hình thành Cột mốc 476 và truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam...
bqbht_br_aimg-3022.jpg
Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.
bqbht_br_aimg-3026.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 80 bản đồ Việt Nam cho 5 trường học trên địa bàn.
bqbht_br_aimg-3013.jpg
Đại biểu cũng đã dự lễ khánh thành Công trình Thắp sáng đường biên. Công trình dài 3km với 70 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại thôn Hà Trai - xã Sơn Kim 1, tổng kinh phí 100 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân khu vực biên giới.
bqbht_br_aimg-3032.jpg
Dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
bqbht_br_aimg-3036.jpg
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
bqbht_br_aimg-3046.jpg
Lãnh đạo các ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tối nay, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ diễn ra Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Tags:

#Tháng Ba biên giới #Hà Tĩnh #bộ đội biên phòng #cột mốc 476 #chương trình thiện nguyện #quốc phòng

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

