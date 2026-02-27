Hà Tĩnh có 4 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Trong đó, Hà Tĩnh vinh dự có 4 cán bộ Đoàn được nhận giải thưởng này.

Chị Phan Thị Quỳnh Hương (SN 1991) – Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu khối cơ quan cấp tỉnh. Nhiều năm liền chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn… tặng bằng khen, giấy khen.

Chị Phan Thị Quỳnh Hương có nhiều sáng kiến trong công tác Đoàn.

Năm 2025, chị đã huy động trên 200 triệu đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức nhiều chương trình giáo dục chính trị, tình nguyện, hiến máu và hỗ trợ người dân. Mô hình “Tổ tư vấn áo xanh” do chị tham mưu triển khai đã tổ chức 162 đợt ra quân, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Sáng kiến “Hành trình theo dấu chân Bác” của chị được triển khai đồng bộ trong khối, tạo phong trào thi đua sâu rộng; trong 5 năm, đã giới thiệu 157 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 125 đảng viên; tổ chức thành công đại hội tại 43/43 cơ sở Đoàn trực thuộc...

Thiếu tá Lê Ngọc Anh (SN 1990) là cán bộ Công an xã Đức Quang, đồng thời giữ vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Trung Nam Hồng (xã Đức Quang).

Thiếu tá Lê Ngọc Anh là hạt nhân nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư.

Nhiều năm liền, Thiếu tá Lê Ngọc Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn... tặng bằng khen. Riêng năm 2025, Thiếu tá Lê Ngọc Anh đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên và Nhân dân; chủ trì triển khai sáng kiến “Kết nối cộng đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát”, huy động 131 triệu đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhiều nhà ở cho hộ khó khăn.

Bên cạnh đó, anh còn trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao hàng trăm suất quà, xây dựng khu vui chơi, sân bóng cho thanh thiếu nhi; tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến mô, tạng cứu người. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong lực lượng công an, anh còn là hạt nhân nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư.

Anh Đinh Tuấn Dũng (SN 1992) - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hương Sơn là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025; được Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hương Sơn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh, thiếu nhi gặp khó khăn trên địa bàn.

Trong năm 2025, anh Đinh Tuấn Dũng chỉ đạo thực hiện 8 công trình thanh niên cấp xã và 84 công trình cấp chi đoàn với tổng trị giá gần 450 triệu đồng; huy động trên 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Đoàn xã đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Anh đã thành lập 6 tổ công nghệ số cộng đồng; duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, nhiều sáng kiến được áp dụng như ứng dụng “Quizizz” trong sinh hoạt Đoàn, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Ngày thứ 5 không hẹn, không viết”, góp phần đổi mới phương thức hoạt động đoàn tại cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 1997) - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kỳ Khang nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Hội LHTN tỉnh, Tỉnh đoàn… tặng bằng khen, giấy khen.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kỳ Khang đã triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, chị tổ chức 80 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới với hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; thực hiện 32 đợt vệ sinh môi trường, thu gom 3,5 tấn rác thải. Huy động nguồn lực xây dựng công trình điện thắp sáng, chỉnh trang sân thể thao, khu vui chơi thiếu nhi; đồng thời quản lý, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn 20 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Đoàn xã thành lập 6 tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai hiệu quả mô hình “Đội tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và bình dân học vụ số”, thu hút trên 90% đoàn viên tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.