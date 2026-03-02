Công bố 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", Hà Tĩnh có 1 đại diện

Sáng nay (2/3), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.
Trong số các đề cử xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật như Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn, trưởng bản Mùa A Thi, ca sỹ Hòa Minzy, ca sỹ Phương Mỹ Chi, ca sỹ Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc… Đặc biệt, Hà Tĩnh có 1 đại diện là Trần Minh Hoàng (SN 2007) - sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) ở lĩnh vực học tập.
Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 như sau:
|STT
|Lĩnh vực
|Năm sinh
|Họ và tên
|Đơn vị
|1
|Học tập
|2007
|Lê Kiến Thành
|Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai
|2
|Học tập
|2007
|Trần Minh Hoàng
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
|3
|Học tập
|2008
|Nguyễn Lương Thái Duy
|Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội
|4
|Nghiên cứu khoa học
|1993
|Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng
|Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|5
|Nghiên cứu khoa học
|1991
|Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn
|Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển
|6
|Nghiên cứu khoa học
|1991
|Tiến sỹ Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh
|Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
|7
|Lao động sản xuất
|1996
|Nguyễn Chí Đông
|Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
|8
|Kinh doanh Khởi Nghiệp
|1991
|Phạm Chí Nhu
|Giám đốc điều hành Coolmate
|9
|Kinh doanh Khởi nghiệp
|1991
|Lê Thị Hồng
|Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam
|10
|Quốc phòng
|1997
|Đại uý Đoàn Văn Chí
|Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
|11
|Quốc phòng
|1993
|Thiếu tá Nguyễn Văn Thành
|Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
|12
|An ninh trật tự
|1991
|Đại uý Nguyễn Hữu Dũng
|Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.
|13
|An ninh trật tự
|1994
|Đại uý Trần Quốc Khánh
|Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
|14
|Thể dục thể thao
|2004
|Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc
|Tiền đạo Câu lạ bộ Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
|15
|Thể dục thể thao
|2001
|Nguyễn Thị Hương
|Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam
|16
|Văn hóa nghệ thuật
|1995
|Ca sỹ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy)
|Nghệ sỹ tự do
|17
|Văn hóa nghệ thuật
|2003
|Ca sĩ Phương Mỹ Chi
|Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
|18
|Văn hóa nghệ thuật
|1996
|Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc
|Nghệ sỹ tự do
|19
|Hoạt động xã hội
|1999
|Mùa A Thi
|Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.
Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, từ ngày 2/3 đến 16/3/2026.
Sau vòng bình chọn trực tuyến, hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.
Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, tại Thủ đô Hà Nội.
Sinh viên quê Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực học tập. Đơn vị giới thiệu là Báo Giáo dục và Thời đại.
Sinh năm 2007, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trần Minh Hoàng được biết đến là một trong những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Toán Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Năm 2025, Trần Minh Hoàng giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Trước đó, năm 2024, Hoàng đoạt Huy chương Bạc IMO.
Không chỉ tỏa sáng ở IMO, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh còn nhiều lần giành Huy chương Vàng tại Olympic Hình học Iran; đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán; được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm cùng nhiều danh hiệu tiêu biểu khác của tuổi trẻ.
Với chuỗi thành tích nổi bật, Trần Minh Hoàng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.