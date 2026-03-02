Hotline: 02393.693.427
Công bố 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", Hà Tĩnh có 1 đại diện

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Sinh viên quê Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng được đề cử là 1 trong 19 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025".

Sáng nay (2/3), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Thầy cô, bạn bè Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chào đón Trần Minh Hoàng sau Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế. Ảnh tư liệu

Trong số các đề cử xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật như Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn, trưởng bản Mùa A Thi, ca sỹ Hòa Minzy, ca sỹ Phương Mỹ Chi, ca sỹ Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc… Đặc biệt, Hà Tĩnh có 1 đại diện là Trần Minh Hoàng (SN 2007) - sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) ở lĩnh vực học tập.

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 như sau:

STT Lĩnh vực Năm sinh Họ và tên Đơn vị
1 Học tập 2007 Lê Kiến Thành Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai
2 Học tập 2007 Trần Minh Hoàng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Học tập 2008 Nguyễn Lương Thái Duy Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội
4 Nghiên cứu khoa học 1993 Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 Nghiên cứu khoa học 1991 Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển
6 Nghiên cứu khoa học 1991 Tiến sỹ Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
7 Lao động sản xuất 1996 Nguyễn Chí Đông Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
8 Kinh doanh Khởi Nghiệp 1991 Phạm Chí Nhu Giám đốc điều hành Coolmate
9 Kinh doanh Khởi nghiệp 1991 Lê Thị Hồng Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam
10 Quốc phòng 1997 Đại uý Đoàn Văn Chí Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
11 Quốc phòng 1993 Thiếu tá Nguyễn Văn Thành Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
12 An ninh trật tự 1991 Đại uý Nguyễn Hữu Dũng Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.
13 An ninh trật tự 1994 Đại uý Trần Quốc Khánh Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
14 Thể dục thể thao 2004 Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc Tiền đạo Câu lạ bộ Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
15 Thể dục thể thao 2001 Nguyễn Thị Hương Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam
16 Văn hóa nghệ thuật 1995 Ca sỹ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy) Nghệ sỹ tự do
17 Văn hóa nghệ thuật 2003 Ca sĩ Phương Mỹ Chi Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
18 Văn hóa nghệ thuật 1996 Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc Nghệ sỹ tự do
19 Hoạt động xã hội 1999 Mùa A Thi Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, từ ngày 2/3 đến 16/3/2026.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, tại Thủ đô Hà Nội.

Sinh viên quê Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực học tập. Đơn vị giới thiệu là Báo Giáo dục và Thời đại.

Sinh năm 2007, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trần Minh Hoàng được biết đến là một trong những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Toán Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Năm 2025, Trần Minh Hoàng giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Trước đó, năm 2024, Hoàng đoạt Huy chương Bạc IMO.

Không chỉ tỏa sáng ở IMO, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh còn nhiều lần giành Huy chương Vàng tại Olympic Hình học Iran; đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán; được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm cùng nhiều danh hiệu tiêu biểu khác của tuổi trẻ.

Với chuỗi thành tích nổi bật, Trần Minh Hoàng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.

