Sớm khắc phục tình trạng "có như không" của các cụm đèn giao thông

Năm 2025, các trận mưa bão lớn khiến nhiều hạng mục hạ tầng giao thông hư hỏng nặng, đặc biệt là hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao bị đứt cáp, rơi vỡ, cháy CPU. Do phần lớn hệ thống đèn tín hiệu sử dụng pin năng lượng mặt trời nên phải thay mới hoàn toàn, chưa thể khắc phục kịp thời, gây khó khăn lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cụm đèn giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 15B với đường ĐH.103 (xã Đồng Tiến)...

...bị hư hỏng từ cuối tháng 9/2025 đến nay chưa được sửa chữa.

Cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 15B với ĐH.103 (xã Đồng Tiến) bị hư hỏng sau các đợt mưa bão số 5 và số 10 (diễn ra vào tháng 9/2025) nhưng đến nay chưa được sửa chữa, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

Là lái xe tải thường xuyên qua nút giao này, anh Trần Đình Thanh (xã Đông Kinh) luôn nơm nớp lo sợ va chạm với người và các phương tiện khác. Anh Thanh cho biết: "Hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại đây hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa. Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên việc cụm đèn không hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông".

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Đình Liễn (xã Cẩm Xuyên) cũng bị hư hỏng do mưa bão.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Đình Liễn (xã Cẩm Xuyên) cũng bị hư hỏng chưa được khắc phục. Ông Mai Đình Thanh, Bí thư Chi bộ thôn 13 xã Cẩm Xuyên cho biết: "Khu vực nút giao này có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn khi có 5 trường học, chợ, đường đi đến Khu du lịch Thiên Cầm... Cụm đèn tín hiệu bị hư hỏng, không hoạt động nên thường xảy ra xung đột, tai nạn giao thông tại khu vực này. Rất mong các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng này để người dân yên tâm hơn".

Người dân rất mong các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng đèn đỏ "có như không" để yên tâm hơn khi lưu thông.

Qua khảo sát của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh, trên địa bàn toàn tỉnh có 84 hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại các nút giao bị hư hỏng phải thay thế, sửa chữa.

Ngày 26/1/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt Dự án sửa chữa hư hỏng 84 cụm đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng với tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2026.

Cụm đèn chập chờn lúc hoạt động, lúc không ở nút giao đường Nguyễn Biên với đường Nguyễn Đình Liễn (xã Cẩm Xuyên).

Trao đổi về nội dung này, ông Lê Viết Hòa - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tập trung gấp rút kiểm tra, khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để triển khai lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục.

Căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay, việc sửa chữa, thay thế, hệ thống đèn tín hiệu bị hư hỏng là việc làm cần kíp. Vì vậy, chủ đầu tư cần tiến hành nhanh chóng, đồng bộ việc sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Các sở, ngành, địa phương liên quan cũng cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục theo đúng chức năng nhiệm vụ để đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao sớm hoạt động trở lại.