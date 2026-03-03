Bất ngờ với tuyến đường từng là "nỗi ám ảnh" ở phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từng là "nỗi ám ảnh" của người đi đường nhưng sau khi được thảm lại bằng bê tông nhựa, 3,3km Quốc lộ 1 - cửa ngõ dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã hoàn toàn "lột xác".
Khi lưu thông trên 3,1km Quốc lộ 1 qua địa phận xã Kỳ Khang - cửa ngõ dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh, người dân và tài xế không giấu được niềm hân hoan khi đoạn tuyến này đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa.
Từ một “điểm nghẽn giao thông” với mặt đường bê tông xi măng bong tróc, chắp vá, xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đoạn tuyến quốc lộ dài 3,1km qua xã Kỳ Khang đã khoác lên mình “tấm áo mới” bằng bê tông nhựa êm thuận.
Trước thời điểm được bắt đầu nâng cấp, sửa chữa, đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua xã Kỳ Khang luôn là “nỗi ám ảnh” với bất kỳ ai phải lưu thông qua. Mặt đường đoạn tuyến này trước kia làm bằng bê tông xi măng để ứng phó với ngập lụt; trải qua thời gian dài khai thác, cùng với áp lực lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.
Cuối năm 2024, Cục Đường bộ Việt Nam có quyết định đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa một số vị trí cầu, đường của tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, trong đó có 3,1km qua xã Kỳ Khang. Tháng 8/2025, nhà thầu bắt đầu dựng lán trại, tập kết máy móc, huy động nhân lực triển khai thi công.
Đến nay, dự án đã hoàn thành. Mặt đường bê tông xi măng hư hỏng, xuống cấp trước kia đã được thay thế bằng bê tông nhựa. “Cốt đường” cũng được nâng cao hơn so với trước để hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt nếu có mưa lớn kéo dài.
Tài xế Hoàng Văn Nam (SN 1990, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi chia sẻ, từ ngày đường được nâng cấp, thảm lại đã giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, không còn cảnh “né bên này, đi bên kia” để tránh ổ gà như trước.
Phương tiện lưu thông thuận lợi trên mặt đường mới được nâng cấp.
Người dân cảm nhận được sự thay đổi rõ nét khi lưu thông trên đoạn tuyến này.
3,1km Quốc lộ 1 qua xã Kỳ Khang cũng là “cửa ngõ” dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng với hàng loạt công trình, dự án lớn đã và đang được triển khai. Khi đoạn tuyến này được nâng cấp góp phần tạo hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
Sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch này sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa, giảm chi phí cho các đơn vị, doanh nghiệp, tạo đà cho Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.