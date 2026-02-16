Hotline: 02393.693.427
Pháp luật

An ninh trật tự

Các lực lượng đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh đêm Giao thừa

Phan Cúc - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.

bqbht_br_7-5044.jpg
Là khu vực trung tâm, nơi có 1 trong 4 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, phường Thành Sen dự báo sẽ tập trung đông người dân và du khách đến vui xuân, đón thời khắc chuyển giao năm mới. Trước tình hình đó, tối 16/2, Công an phường Thành Sen đã tổ chức lễ ra quân, huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát, bố trí chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm tình hình, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép.
bqbht_br_9-1361.jpg
bqbht_br_10-864.jpg
Theo kế hoạch, các tổ công tác của Công an phường Thành Sen được bố trí khép kín tại các tuyến đường chính, tuyến liên phường và khu dân cư trọng điểm; tăng cường phối hợp với tổ trưởng tổ liên gia và quần chúng nhân dân để nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, nhất là trong thời điểm giao thừa.
bqbht_br_8-4801.jpg
Trong tối 16/2, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường đã trực tiếp có mặt tại các điểm trực, chốt kiểm soát để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Sen và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.
bqbht_br_2-4438.jpg
Tại phường Hải Ninh, lực lượng công an địa phương đã có mặt từ đầu giờ tối để triển khai nhiệm vụ, chủ động tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trung tâm, khu dân cư và điểm tập trung đông người.
bqbht_br_1-4848.jpg
bqbht_br_3-9712.jpg
Công an phường Hải Ninh bố trí lực lượng ứng trực 100%, tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là các quy định về quản lý, sử dụng pháo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong đêm giao thừa.
bqbht_br_4-6407.jpg
Cũng trong tối 16/2, tại trụ sở Công an xã Kỳ Anh, các lực lượng nòng cốt của địa phương gồm công an, quân sự, an ninh cơ sở và dân quân tự vệ đã tổ chức cuộc họp triển khai phương án tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa, thời điểm thường phát sinh nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.
bqbht_br_5-4713.jpg
Theo phương án, lực lượng chức năng được bố trí thành 4 tổ tuần tra cơ động, hoạt động liên tục trên các tuyến, khu vực trọng điểm. Các tổ tập trung phòng ngừa, răn đe, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi: Sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và nổ pháo trái phép; Tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, gây rối ANTT; Đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông...
bqbht_br_11-8703.jpg
Công an xã Cẩm Trung cũng đã tập hợp, triển khai nhiệm vụ đến từng tổ công tác.
bqbht_br_12-1035.jpg
Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung quán triệt tinh thần chủ động, trách nhiệm, các tổ được phân công rõ địa bàn, rõ người, rõ việc; tăng cường tuần tra lưu động kết hợp chốt trực tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư tập trung đông người; quyết tâm ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong đêm giao thừa.
bqbht_br_p2.jpg
Công an xã Nghi Xuân bố trí lực lượng tại khu vực sân khấu, trận địa pháo hoa và các tuyến đường xung quanh để giữ gìn trật tự công cộng, phân luồng giao thông, phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra chen lấn, mất an toàn trong thời điểm bắn pháo hoa; đồng thời tăng cường tuần tra địa bàn đêm giao thừa.
bqbht_br_p1.jpg
bqbht_br_p3.jpg
Với tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”, lực lượng công an xã và thành viên tham gia làm nhiệm vụ đã và đang nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, để mỗi gia đình yên tâm đón thời khắc giao thừa trong bình yên, trọn vẹn. Mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự công cộng, chung tay giữ gìn môi trường, đảm bảo an toàn, góp phần để niềm vui năm mới lan tỏa trong sự bình yên và trách nhiệm.

#An ninh #Giao thừa #Công an #Pháo nổ #Tuần tra #Hà Tĩnh #Trật tự #Công an Hà Tĩnh #Công an xã

