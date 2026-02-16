Các lực lượng đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh đêm Giao thừa

(Baohatinh.vn) - Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.
Theo kế hoạch, các tổ công tác của Công an phường Thành Sen được bố trí khép kín tại các tuyến đường chính, tuyến liên phường và khu dân cư trọng điểm; tăng cường phối hợp với tổ trưởng tổ liên gia và quần chúng nhân dân để nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, nhất là trong thời điểm giao thừa.
Công an phường Hải Ninh bố trí lực lượng ứng trực 100%, tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là các quy định về quản lý, sử dụng pháo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong đêm giao thừa.
Với tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”, lực lượng công an xã và thành viên tham gia làm nhiệm vụ đã và đang nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, để mỗi gia đình yên tâm đón thời khắc giao thừa trong bình yên, trọn vẹn. Mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự công cộng, chung tay giữ gìn môi trường, đảm bảo an toàn, góp phần để niềm vui năm mới lan tỏa trong sự bình yên và trách nhiệm.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.