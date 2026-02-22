Hotline: 02393.693.427
3 ô tô "dồn toa" trên cao tốc Vũng Áng - Bùng ở Hà Tĩnh

V.Đ
(Baohatinh.vn) - 3 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Vũng Áng - Bùng ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh khiến giao thông bị ùn tắc.

bqbht_br_tai-nan-cao-toc-4.jpg
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn xảy ra lúc 9h30 tại Km 576+300 tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_tai-nan-cao-toc.jpg
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe 5 chỗ mang BKS 38A - 469.xx lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với 2 xe con mang BKS 37H - 176.xx và BKS 61C - 575.xx chạy cùng chiều.
bqbht_br_tai-nan-cao-toc-1.jpg
Vụ va chạm liên hoàn may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến 3 phương tiện bị hư hỏng. Giao thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh bị ùn tắc cục bộ, phải đóng đường và tiến hành phân luồng tại nút giao quốc lộ 12C.
bqbht_br_tai-nan-cao-toc-3.jpg
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều tra làm rõ sự việc.

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.
Thay đổi thói quen từ bàn nhậu

Dán các tấm poster, phổ biến pháp luật cho người dân... là những việc mà lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm để phòng ngừa việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.