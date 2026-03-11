Xác minh vụ tài xế ô tô cầm gậy “tác động” vào người đi xe máy

Tài xế đi xe ô tô cầm gậy khi “nói chuyện” với người đi xe máy.



Công an phường Thành Sen đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập anh L.Đ.L. (SN 1985, trú xã Thạch Hà - giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh) và ông N.S.H. (SN 1981, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ vụ việc xô xát xảy ra vào đêm 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen.

Theo xác minh ban đầu, vào đêm 10/3, ông N.S.H. điều khiển xe máy chở con gái di chuyển trên đường Nguyễn Công Trứ theo hướng từ nút giao với đường Hải Thượng Lãn Ông đi về hướng nút giao với đường Nguyễn Du.

Video ghi lại sự việc giữa tài xế ô tô với người đi xe máy

Lúc di chuyển tới đoạn trước tiểu công viên trên đường Nguyễn Công Trứ, xe máy của ông H. bị xe ô tô do anh L.Đ.L. di chuyển cùng chiều vượt lên chặn đầu.

Tài xế ô tô sau đó dừng xe giữa đường, mở cốp lấy chiếc gậy cầm trên tay. Sau một lúc tranh cãi với lời lẽ không hay, tài xế L.Đ.L. dùng gậy “tác động” vào phần chân của ông H.

Lúc này, ông N.S.H. dựng xe máy và cho biết giữa 2 bên trước đó không xảy ra va chạm giao thông. Việc tài xế ô tô L.Đ.L. chặn xe của bố con ông và dùng gậy “tác động” vào chân ông là vi phạm pháp luật.

Khi nghe ông H. giải thích vụ việc, tài xế L. “dịu giọng”, cất chiếc gậy vào cốp.

Sự việc được người dân theo dõi, bàn tán và dùng điện thoại quay lại diễn biến. Người chứng kiến cũng cho rằng, tài xế L.Đ.L. có dấu hiệu của việc sử dụng bia rượu.

Tiếp nhận tin báo, lúc 22h cùng ngày, Công an phường Thành Sen phối hợp với Phòng CSGT đưa tài xế L.Đ.L, ông N.S.H. cùng 2 phương tiện về trụ sở công an lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Theo lời khai ban đầu, tài xế L.Đ.L. cho rằng lúc lưu thông qua ngã tư giao đường Nguyễn Công Trứ với đường Hải Thượng Lãn Ông, xe máy của ông N.S.H. đã “tạt đầu” ô tô của mình nên đã đi theo, chặn xe máy để “nói chuyện”.