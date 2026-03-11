Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

Phan Trâm - Hà Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 2.659kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Ninh Bình qua địa bàn Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Chiều 11/3, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các lực lượng chức năng xã Kỳ Hoa tiến hành tiêu hủy 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

bqbht_br_9754.jpg
Trước đó, vào lúc 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã Toàn Lưu, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 89H-07.XXX... (Trong ảnh: Lực lượng chức năng thống kê số lượng lớn thực phẩm không có giấy tờ).
bqbht_br_9784.jpg
bqbht_br_9803.jpg
bqbht_br_9777.jpg
bqbht_br_9779.jpg
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm: nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.
bqbht_br_9768.jpg
Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Trần Văn T. (SN 1997 ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên.
bqbht_br_9819.jpg
bqbht_br_9810.jpg
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.
Video: Tiêu hủy hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Tin liên quan

Tags:

#bắt giữ thực phẩm bẩn #quản lý thị trường #không rõ nguồn gốc

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ

Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ

Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.
Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.