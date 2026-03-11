Vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 2.659kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Ninh Bình qua địa bàn Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Chiều 11/3, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các lực lượng chức năng xã Kỳ Hoa tiến hành tiêu hủy 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm: nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.
