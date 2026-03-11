Vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

Cụm đèn đỏ ở trung tâm xã Thạch Hà hoạt động trở lại 08/03/2026 14:53 Sau khi cụm đèn tín hiệu giao thông hư hỏng, tại khu vực ngã tư đường Lý Tự Trọng giao với đường Nhật Quang ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tai nạn chết người.

Sẵn sàng phương án PCCC tại các điểm bỏ phiếu 07/03/2026 10:29 Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu.

Phạt 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan đến bầu cử 06/03/2026 14:24 Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.

“Đè đầu, cưỡi cổ” vạch vàng, thói quen xấu trên nhiều tuyến đường 06/03/2026 13:00 Vạch vàng nét liền là dạng báo hiệu nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện lấn làn, đè lên hoặc vượt qua vạch trong mọi trường hợp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh, phương tiện vẫn vô tư lấn làn, quay đầu, đè vạch vàng...

Phá tụ điểm “xóc đĩa” trong nhà hoang trên núi 06/03/2026 10:55 Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đột kích căn nhà hoang ở thôn Xuân Sơn, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 9,3 triệu đồng.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh 06/03/2026 10:42 Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.

'Xôi Lạc TV' đã phát sóng trái phép những gì trong 10 năm qua? 05/03/2026 10:58 Từ một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí, hệ thống 'Xôi Lạc TV' dần phát triển thành mạng lưới stream lậu quy mô lớn, phát sóng hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế mà không có bản quyền trong nhiều năm trời.

3,6 kg ma tuý trong các hộp bim bim nhập cảnh qua Sân bay Nội Bài 05/03/2026 09:38 Lực lượng chức năng vừa phát hiện trong hành lý một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài cất giấu tinh vi 3,6 kg ma tuý.

30 người trong đường dây Xôi Lạc TV bị khởi tố 05/03/2026 09:19 Hệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ 05/03/2026 05:08 Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.

Từ 1/4, UBND xã được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông 04/03/2026 13:34 Theo quy định mới nhất, từ 1/4, ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự…, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.

Sớm khắc phục tình trạng "có như không" của các cụm đèn giao thông 02/03/2026 11:27 Sau các đợt mưa bão và qua nhiều lần nâng cấp các tuyến đường, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ 01/03/2026 16:55 Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.

Rầm rộ "kinh doanh nỗi sợ" từ đời thực đến mạng xã hội 01/03/2026 05:22 Đánh vào tâm lý lo âu, mong cầu bình an đầu năm, hoạt động bói toán nở rộ trên không gian mạng và len lỏi về các địa phương ở Hà Tĩnh, biến tướng dưới nhiều hình thức.

Không để “khoảng trống” về an ninh trật tự sau Tết 28/02/2026 15:17 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương “siết chặt” an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững bình yên cơ sở ngay sau Tết.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy 28/02/2026 10:18 Công an Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đang siết chặt quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng "khóa đầu, khóa đuôi" xe ngày mùng 2 Tết ở phường Trần Phú 26/02/2026 09:53 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải 26/02/2026 06:13 Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.

Sau va chạm, ô tô con chắn ngang trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng 25/02/2026 10:55 Sau va chạm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Kỳ Văn (Hà Tĩnh), ô tô con biển số Lâm Đồng bị chèn trước xe tải chở hàng chuyển phát nhanh.

Khởi tố 2 thanh niên cướp giật tài sản của thiếu nữ 24/02/2026 11:25 Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp giật túi xách của thiếu nữ dưới 16 tuổi trên tuyến ĐT548, chiếm đoạt tiền và điện thoại.

Cả nước có 230 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết 23/02/2026 13:41 Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...