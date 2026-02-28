Hà Tĩnh siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy

Công an xã Can Lộc tham gia bảo vệ ANTT tại Khu du lịch chùa Hương Tích.

Từ đầu năm đến nay, Khu du lịch chùa Hương Tích đã đón hơn 40.000 lượt du khách tham quan, vãn cảnh, cầu an... Tuy nhiên, hoạt động du thuyền trên hồ Nhà Đường đã được tạm dừng.

Bà Hoàng Thị Bình – Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết: “Trước đây, để phục vụ cho hoạt động tham viếng chùa Hương bằng đường thuỷ, chúng tôi có hợp đồng với 7 thuyền. Tuy nhiên, năm nay, qua kiểm tra cho thấy cả 7 thuyền hiện chưa thực hiện kiểm định, thiếu lái thuyền đảm bảo điều kiện... Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND xã Can Lộc đã quyết định tạm dừng hoạt động du thuyền, dù rằng lượng khách đi thuyền thường chiếm gần 30% lượng du khách đến với chùa Hương mỗi năm”.

Các thuyền chở khách ở Khu du lịch chùa Hương Tích đã được neo tại bến, không hoạt động.

Xã Đức Minh hiện có 21 thôn, trong đó có tới 17 thôn nằm ven sông, chạy dài trên 9 km đường thuỷ ở trên cả 3 con sông: sông Ngàn Phố, sông La và sông Lam. Toàn xã có 48 thuyền của người dân hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản. Đa số các thuyền ở trên địa bàn là thuyền nhỏ, do người dân tự đóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về giao thông đường thuỷ.

Công an xã Đức Minh họp bàn triển khai công tác đảm bảo trật tự giao thông đường thuỷ trên địa bàn.

“Để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, chúng tôi đã tăng cường, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: qua hệ thống loa phát thanh của xã, thông qua các cuộc hội, họp ở thôn, xóm, sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo...)... Đồng thời, tham mưu cho UBND xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, trực tiếp làm việc, ký cam kết với các hộ có thuyền, bè; tuyệt đối không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia hoạt động”, Đại uý Hoàng Văn Trung – Phó Trưởng Công an xã Đức Minh cho hay.

Được biết, Hà Tĩnh hiện quản lý hơn 250 km đường thủy nội địa, gồm 167,5 km tuyến quốc gia và 87 km tuyến địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thuỷ trước việc xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nghiêm trọng ở Quảng Trị (19/2) và Lào Cai (21/2) làm 10 người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ trên địa bàn.

Công an xã Đức Minh thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các địa bàn đường thuỷ trọng điểm.

Đại úy Hoàng Tùng Lâm - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Đơn vị đã tiến hành tổng rà soát toàn bộ phương tiện chở khách, bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa và các khu, điểm du lịch có hoạt động vận tải thuỷ; tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh, điều kiện người điều khiển và việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại bến thuyền, khu du lịch, khu dân cư ven sông, hướng dẫn chủ phương tiện và hành khách thực hiện nghiêm quy định an toàn, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tai nạn và ứng phó khi có sự cố.... Lực lượng CSGT cũng tăng cường phối hợp với công an các xã, phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định, không trang bị hoặc không sử dụng áo phao, phương tiện không đảm bảo an toàn, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, đảm bảo hoạt động giao thông đường thuỷ trên địa bàn an toàn, thông suốt”.