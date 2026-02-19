Tình hình giao thông ở Hà Tĩnh ra sao sau 5 ngày nghỉ tết Bính Ngọ?

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10h ngày mùng 1 Tết.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Sau 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 tới hết ngày 18/2), tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản ổn định.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trong dịp Tết.

Tất cả các bến xe trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết, cuối ngày không có hành khách tồn đọng tại các bến xe. Qua 5 ngày nghỉ Tết, số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 538 lượt xe với 4.290 lượt khách; các tuyến xe buýt nội tỉnh và tỉnh liền kề hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, thông suốt. Các đoạn tuyến đang trong quá trình bảo trì, nâng cấp mở rộng được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT.

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô tại ngã tư giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Lê Ninh, phường Thành Sen vào đêm 16/2 (29 tháng Chạp).

Qua tiếp nhận báo cáo từ Công an tỉnh, sau 5 ngày nghỉ tết Bính Ngọ, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Lực lượng chức năng toàn tỉnh duy trì nghiêm việc tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Theo đó, qua 5 ngày nghỉ Tết, có gần 120 trường hợp vi phạm giao thông bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 250 triệu đồng.