Tình hình giao thông ở Hà Tĩnh ra sao sau 5 ngày nghỉ tết Bính Ngọ?

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10h ngày mùng 1 Tết.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Sau 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 tới hết ngày 18/2), tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản ổn định.
Tất cả các bến xe trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết, cuối ngày không có hành khách tồn đọng tại các bến xe. Qua 5 ngày nghỉ Tết, số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 538 lượt xe với 4.290 lượt khách; các tuyến xe buýt nội tỉnh và tỉnh liền kề hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
Các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, thông suốt. Các đoạn tuyến đang trong quá trình bảo trì, nâng cấp mở rộng được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT.
Qua tiếp nhận báo cáo từ Công an tỉnh, sau 5 ngày nghỉ tết Bính Ngọ, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.
Lực lượng chức năng toàn tỉnh duy trì nghiêm việc tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Theo đó, qua 5 ngày nghỉ Tết, có gần 120 trường hợp vi phạm giao thông bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Hiện nay, Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh dẫn tới trời mưa, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết bất lợi cần tập trung quan sát, làm chủ tốc độ, bật đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù để bảo đảm khả năng nhận diện phương tiện từ xa; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và tuyệt đối không vượt xe khi tầm nhìn bị hạn chế.
Việc chạy quá tốc độ hoặc vượt xe trên đường hẹp, trơn trượt là những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn trong thời tiết xấu.
Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc buộc phải dừng, đỗ trên đường, người điều khiển cần đưa xe vào vị trí dừng theo quy định, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau xe đúng khoảng cách để bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.