Cơ quan công an thông tin vụ tài xế ô tô dùng gậy "tác động" vào người đi xe máy

Cán bộ Công an phường Thành Sen lấy lời khai đối với L.Đ.L. - tài xế điều khiển xe ô tô trong vụ xô xát xảy ra vào đêm 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ.

Liên quan tới sự việc xô xát giữa tài xế ô tô và người điều khiển xe máy xảy ra vào đêm 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ, Công an phường Thành Sen đã thông tin với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về sự việc.

Theo Công an phường Thành Sen, sự việc xảy ra vào lúc 21h37' ngày 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen.

Thời điểm này, anh L.Đ.L. (SN 1985, trú xã Thạch Hà) - Giám đốc một công ty xây dựng, điều khiển ô tô con mang BKS 38A - 503.xx di chuyển qua khu vực ngã tư giao đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen.

Lúc này, anh N.S.H. (SN 1981, trú phường Thành Sen) điều khiển xe máy mang BKS 38F1 - 96.xx chở theo con gái di chuyển qua phía trước xe của anh L., để đi vào đường Nguyễn Công Trứ.

Nghĩ rằng xe máy của anh H. “tạt đầu” xe mình nên tài xế L.Đ.L. điều khiển xe ô tô vượt, ép xe máy của anh N.S.H. rồi xuống xe, yêu cầu người này “nói chuyện”. Lúc này, 2 phương tiện dừng đoạn trước tiểu công viên trên đường Nguyễn Công Trứ.

Video: Tài xế xe ô tô L.Đ.L. thừa nhận sai khi đã ép xe, có lời không hay và dùng gậy “tác động” vào chân anh N.S.H. trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen.

Qua một lúc tranh cãi, tài xế L.Đ.L. dùng gậy lấy từ trong cốp xe “tác động” vào phần chân của anh N.S.H. Tuy vậy, sau khi được anh N.S.H. phân tích sự việc, tài xế L. nhận sai, đồng ý xin lỗi anh H.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Sen phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa tài xế L.Đ.L, anh N.S.H. cùng 2 phương tiện về trụ sở công an lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Cơ quan Công an cũng tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn với tài xế L.Đ.L. và anh N.S.H.

Làm việc với Công an phường Thành Sen, tài xế L.Đ.L. và anh N.S.H. cùng xác nhận thời điểm lưu thông qua ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Công Trứ, giữa 2 phương tiện không xảy ra va chạm.

Tài xế L.Đ.L. thừa nhận bản thân đã sử dụng bia rượu khi điều khiển ô tô tham gia giao thông. Kết quả kiểm tra của Cơ quan Công an cũng cho thấy tài xế L. âm tính với ma túy nhưng trong máu có nồng độ cồn.

Quá trình làm việc với Công an, tài xế L.Đ.L thừa nhận việc đã chặn và có lời lẽ, hành động không đúng với anh N.S.H. Điều này, xuất phát từ việc bản thân đã sử dụng bia rượu, không làm chủ được lời nói, hành vi.

Tài xế L. đã xin lỗi và mong muốn anh N.S.H. bỏ qua những việc làm không đúng của mình.

Tài xế L.Đ.L. khai báo sự việc.

Về phần mình, anh N.S.H. nói rằng thời điểm xảy ra sự việc, rất bức xúc trước những lời nói, hành động của tài xế L.Đ.L. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế L. đã nhận ra vi phạm của mình nên mong người này rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Công an phường Thành Sen đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.