Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt 3 đối tượng cướp tài sản trong đêm ở xã Đức Thọ

Văn Hùng - Đức Quang
(Baohatinh.vn) - Sau 5 giờ truy xét, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào tối 8/3.

Trước đó, Công an xã Đức Thọ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lê N. (trú thôn Diên Phúc, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về việc bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường. Theo trình báo, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 8/3, chị N. ngồi sau xe máy điện do anh Nguyễn Tiến Q. (trú thôn Cửu Yên, xã Đức Minh) điều khiển, lưu thông từ hướng xã Đức Quang về chợ Hôm, xã Đức Thọ.

bqbht_br_z7602855086671-305445bb9301889efaa2fef6ce1236b5.jpg
3 đối tượng trú tại Nghệ An bị bắt về tội cướp giật tài sản

Khi đi đến khu vực thôn Đại Thành, xã Đức Thọ, trong lúc chị N. đang sử dụng điện thoại di động thì bất ngờ có 3 đối tượng đi trên một xe máy chạy từ phía sau áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

bqbht_br_z7602855051625-db9bac03cd88491a95c26354fac0a659.jpg
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 2 giờ ngày 9/3, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng gồm: Phạm Kim Lực (SN 1999, trú xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An); Phạm Ngọc Tú (SN 2001) và Nguyễn Hữu Công (SN 2007), cùng trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

