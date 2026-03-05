Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Mỗi mùa tuyển quân, hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ luôn mang theo nhiều cảm xúc. Ở các địa phương, gia đình, bạn bè, làng xóm thường tập trung tiễn những chàng trai trẻ khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Những cái ôm vội, lời dặn dò hay cái vẫy tay tạo nên những khoảnh khắc đẹp, đầy xúc động.

Một số thanh niên Hưng Yên có hành vi quá khích sau lễ giao nhận quân năm 2026 ở điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – xã Yên Mỹ). Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ấm áp ấy, tại các buổi tiễn tân binh ở một số nơi lại xuất hiện hiện tượng đáng lo ngại khi một số nhóm thanh niên tụ tập chạy xe máy đuổi theo đoàn xe chở tân binh, dàn hàng ngang trên đường để tiễn bạn lên đường nhập ngũ. Những hành động tưởng chừng xuất phát từ tình cảm bạn bè nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực tế đã có những hậu quả đau lòng xảy ra. Năm ngoái, tại Hưng Yên, một nhóm thanh niên sau khi tiễn bạn nhập ngũ đã điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường và xảy ra va chạm giao thông, khiến một người tử vong.

Nhóm thanh niên Hưng Yên sau khi tiễn bạn nhập ngũ (năm 2025) đã điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường và xảy ra va chạm giao thông, khiến một người tử vong. Ảnh: SKĐS

Việc bạn bè, người thân đến chia tay thanh niên trước khi nhập ngũ là điều dễ hiểu. Nhưng khi việc tiễn bạn lên đường biến thành những đoàn xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách hoặc chiếm dụng phần đường của các phương tiện khác, thì hành động đó đã trở thành hành vi nguy hiểm.

Chia sẻ về việc tiễn bạn lên đường nhập ngũ, anh Võ Văn Hiếu (xã Việt Xuyên) cho biết, trước ngày bạn lên đường, anh đến nhà thăm hỏi, động viên và ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình như một cách chia tay thân tình.

“Trước ngày bạn nhập ngũ, tôi đến nhà chơi và ở lại ăn cơm cùng gia đình bạn. Đến ngày giao quân, chắc tôi chỉ ôm bạn một cái để chia tay, chúc bạn hoàn thành tốt nghĩa vụ. Theo tôi, những hành động như chạy xe bám theo đoàn xe hay dàn hàng ngang trên đường không thể hiện tình cảm bạn bè mà gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến người xung quanh”, anh Hiếu nói.

Anh Võ Văn Hiếu (bên phải) ân cần thăm hỏi, chuẩn bị quân tư trang giúp người bạn thân trước giờ lên đường tòng quân.

Ngoài gây rủi ro cho chính người tham gia, những hành vi quá khích còn ảnh hưởng đến người đi đường và cả đoàn xe chở tân binh. Trong nhiều trường hợp, xe chở quân phải giảm tốc hoặc bị cản trở bởi các nhóm thanh niên bám theo. Điều này không chỉ làm mất trật tự giao thông mà còn khiến không khí trang nghiêm của ngày giao quân bị ảnh hưởng.

Tại nhiều địa phương, việc tuyên truyền, nhắc nhở thanh niên về cách tiễn tân binh văn minh, an toàn cũng đã được triển khai. Bởi hơn ai hết, chính chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp chứng kiến niềm vui, niềm tự hào của mỗi gia đình khi con em lên đường nhập ngũ, đồng thời cũng là lực lượng gần dân nhất để kịp thời định hướng những hành vi chưa phù hợp.

Ở thôn Đình (xã Tứ Mỹ), trước mỗi mùa giao quân, chính quyền thôn và các đoàn thể đều nhắc nhở thanh niên trong thôn cũng như bạn bè của các tân binh về việc chia tay đúng mực, tránh những hành động quá khích có thể gây mất an toàn.

﻿ Anh Nguyễn Hồng Vĩnh trò chuyện với tân binh Đinh Ngọc Thi trước giờ nhập ngũ.

“Trước mỗi mùa giao quân, chúng tôi đều nhắc nhở các gia đình và thanh niên trong thôn tổ chức chia tay tân binh trong không khí vui tươi, văn minh, đảm bảo an toàn. Khi tiễn bạn nhập ngũ, các bạn trẻ nên thể hiện tình cảm đúng mực, tránh tụ tập đông người, chạy xe bám theo đoàn xe hay dàn hàng ngang trên đường. Theo tôi, tình cảm bạn bè chỉ cần thể hiện bằng những lời động viên chân thành, một cái bắt tay hay cái ôm chia tay là đủ ý nghĩa”, anh Nguyễn Hồng Vĩnh – Trưởng thôn Đình (xã Tứ Mỹ) cho biết.

Còn tại xã Sơn Kim 1, chính quyền cũng chủ động theo dõi, nhắc nhở từng tân binh cùng gia đình để ngày giao quân diễn ra trang nghiêm, an toàn.

Chính quyền xã Sơn Kim 1 tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở thanh niên và người thân chấp hành quy định, đảm bảo an toàn trong ngày giao nhận quân.



“Chúng tôi đặc biệt lưu ý việc tránh các hành vi lệch chuẩn như tụ tập đông người, chạy xe bám theo đoàn xe hay dàn hàng ngang trên đường để tiễn bạn. Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ nên được thể hiện bằng tình cảm chân thành, văn minh, vừa động viên tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ, vừa đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”, anh Nguyễn Minh Hùng – Ban CHQS xã Sơn Kim 1 cho biết.

Những hiện tượng quá khích khi tiễn tân binh phần nào xuất phát từ tâm lý bốc đồng của một bộ phận thanh niên. Nhiều người cho rằng việc chạy xe bám theo đoàn xe chở tân binh, dàn hàng ngang trên đường, nẹt pô, lạng lách hay tụ tập đông người để tiễn bạn nhập ngũ là cách thể hiện tình bạn và tạo kỷ niệm đáng nhớ. Trong khi đó, sự lan truyền của những clip “tiễn bạn nhập ngũ” ồn ào trên mạng xã hội đôi khi lại vô tình khiến các hành vi này bị bắt chước.

Tình cảm chân thành dành cho tân binh đến từ tấm lòng chứ không phải hành động quá khích.

Tình cảm chân thành không cần thể hiện bằng sự náo nhiệt hay quá khích. Một cái bắt tay, một cái ôm hay lời chúc bình an trước giờ tòng quân đã đủ để gửi gắm tình bạn, đồng thời giữ trọn sự trang nghiêm và an toàn cho ngày thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.