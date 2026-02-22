Hotline: 02393.693.427
Pháp luật

An ninh trật tự

Nguy cơ cháy nổ từ việc đốt hương, vàng mã tại các đền, chùa đầu năm mới

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Dịp đầu năm mới Bính Ngọ, khi người dân, du khách dâng hương, hóa vàng mã đông, nguy cơ cháy nổ tại các đền, chùa ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao.

bqbht_br_chay-no-vang-ma-2.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-05.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01aaaa.jpg
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đền Chợ Củi ở xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đón hàng nghìn lượt du khách thập phương hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Khi về với đền, nhiều du khách mang theo lễ vật, hương hoa, vàng mã dâng lễ.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-3ba.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-1a.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-1.jpg
Tại khu vực đền Chợ Củi, các loại vàng mã, ngựa giấy được bày bán nhiều nơi để phục vụ du khách dâng lễ.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-3b.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-07a.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-07.jpg
Sau khi hoàn thành việc làm lễ, ngựa giấy và các loại vàng mã được mang ra khu vực lò hóa để đốt.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-4b.jpg
Với lượng du khách đổ về làm lễ rất đông, khu vực lò hóa vàng mã ở đền Chợ Củi gần như không lúc nào tắt lửa.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01v.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01a.jpg
Có thời điểm, lượng ngựa giấy, vàng mã được đốt nhiều, một số du khách còn đốt ở vị trí bên ngoài lò đốt.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-2l.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-2e.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-2k.jpg
Bao quanh đền Chợ Củi và khu vực lò hóa vàng mã ở đền là rừng cây rậm rạp cùng nhiều nhà dân. Vậy nên, việc đốt vàng mã cũng kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01d.jpg
Để hạn chế nguy cơ cháy nổ tại đền Chợ Củi, nhân viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân thường xuyên túc trực, dùng cuốc “xới” để vàng mã có thể cháy hết...
bqbht_br_chay-no-vang-ma-03c.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-03.jpg
..., đồng thời, phải liên tục lấy bớt hương đang cháy ở trước lư hương khu vực lò đốt.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-05aa.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-02g.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01aaa.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01av.jpg
Tại khu vực dâng hương trước cửa đền, dù đơn vị quản lý đã có loa nhắc nhở liên tục du khách chỉ đốt 3 cây hương để thắp 3 nơi của đền Chợ Củi, tuy nhiên, khá nhiều người vẫn “phớt lờ”, thắp cả bó hương dẫn tới nghi ngút khói, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
﻿bqbht_br_chay-no-vang-ma-01b.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-2f.jpg﻿
bqbht_br_chay-no-vang-ma-02.jpg﻿
Tàn lửa từ việc đốt vàng mã có thể bay lên những tán cây khô xung quanh khu vực đền.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Bao quanh đền Chợ Củi có nhiều điểm kinh doanh, buôn bán với nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Trường hợp chẳng may xảy ra sự cố về cháy nổ, hậu quả sẽ rất khó lường.
chay-no-vang-ma-011.jpg
chay-no-vang-ma-011a.jpg
chay-no-vang-ma-011f.jpg
Tại đền Truông Bát (xã Toàn Lưu) cũng có rất nhiều người dân, du khách đổ về chiêm bái, dâng lễ cầu năm mới bình an, may mắn. Để hạn chế cháy nổ trong quá trình hóa vàng mã, đồ lễ, đơn vị quản lý đền cũng thường xuyên nhắc nhở du khách đốt trong khu vực lò.
chay-no-vang-ma-011b.jpg
Phần lớn du khách đều chấp hành khá tốt quy định. Tuy vậy, với lượng du khách đổ về đông, lượng vàng mã hóa nhiều, nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-4.jpg
Ghi nhận cho thấy, dịp đầu năm mới Bính Ngọ, lượng du khách tìm về cơ sở tín ngưỡng, đền, chùa rất đông. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, công an địa phương cùng đơn vị quản lý luôn nhắc nhở, khuyến cáo cơ sở kinh doanh, du khách chấp hành nghiêm các quy định khi thắp hương, đốt vàng mã.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-01ac.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-6b.jpg
bqbht_br_chay-no-vang-ma-6.jpg
Tuy vậy, trong thời điểm lượng khách đông, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn có thể bị lơ là. Trong thời gian qua, có không ít vụ hỏa hoạn xảy ra tại các di tích, đền, chùa mà nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn trong việc thắp hương, đốt vàng mã.
bqbht_br_chay-no-vang-ma-3.jpg
Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ tại cơ sở tín ngưỡng, đền, chùa dịp đầu năm mới, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đơn vị quản lý, “hệ thống phòng cháy” hiệu quả nhất chính là ý thức của mỗi cá nhân người dân, du khách.
Video: Hóa vàng mã tại đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

