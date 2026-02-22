Nguy cơ cháy nổ từ việc đốt hương, vàng mã tại các đền, chùa đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Dịp đầu năm mới Bính Ngọ, khi người dân, du khách dâng hương, hóa vàng mã đông, nguy cơ cháy nổ tại các đền, chùa ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đền Chợ Củi ở xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đón hàng nghìn lượt du khách thập phương hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Khi về với đền, nhiều du khách mang theo lễ vật, hương hoa, vàng mã dâng lễ.
Tại khu vực đền Chợ Củi, các loại vàng mã, ngựa giấy được bày bán nhiều nơi để phục vụ du khách dâng lễ.
Sau khi hoàn thành việc làm lễ, ngựa giấy và các loại vàng mã được mang ra khu vực lò hóa để đốt.
Có thời điểm, lượng ngựa giấy, vàng mã được đốt nhiều, một số du khách còn đốt ở vị trí bên ngoài lò đốt.
Bao quanh đền Chợ Củi và khu vực lò hóa vàng mã ở đền là rừng cây rậm rạp cùng nhiều nhà dân. Vậy nên, việc đốt vàng mã cũng kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.
..., đồng thời, phải liên tục lấy bớt hương đang cháy ở trước lư hương khu vực lò đốt.
Tại khu vực dâng hương trước cửa đền, dù đơn vị quản lý đã có loa nhắc nhở liên tục du khách chỉ đốt 3 cây hương để thắp 3 nơi của đền Chợ Củi, tuy nhiên, khá nhiều người vẫn “phớt lờ”, thắp cả bó hương dẫn tới nghi ngút khói, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Tàn lửa từ việc đốt vàng mã có thể bay lên những tán cây khô xung quanh khu vực đền.
Bao quanh đền Chợ Củi có nhiều điểm kinh doanh, buôn bán với nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Trường hợp chẳng may xảy ra sự cố về cháy nổ, hậu quả sẽ rất khó lường.
Tại đền Truông Bát (xã Toàn Lưu) cũng có rất nhiều người dân, du khách đổ về chiêm bái, dâng lễ cầu năm mới bình an, may mắn. Để hạn chế cháy nổ trong quá trình hóa vàng mã, đồ lễ, đơn vị quản lý đền cũng thường xuyên nhắc nhở du khách đốt trong khu vực lò.
Tuy vậy, trong thời điểm lượng khách đông, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn có thể bị lơ là. Trong thời gian qua, có không ít vụ hỏa hoạn xảy ra tại các di tích, đền, chùa mà nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn trong việc thắp hương, đốt vàng mã.
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.