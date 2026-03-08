Hotline: 02393.693.427
Cháy lớn kho hàng sát khu dân cư

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Kho hàng rộng gần 1.000m2 chứa nệm ở Đồng Nai bất ngờ cháy lớn. Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy và chiến sỹ đến dập lửa.

