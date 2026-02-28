Hotline: 02393.693.427
Giá vàng thế giới lên cao nhất gần 1 tháng

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Mỗi ounce vàng tăng gần 100 USD một ounce trong phiên cuối tháng, đồng thời ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp.

Chủ đề Biến động giá vàng

