Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, vượt mốc 5.200 USD/ounce

Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng. (Ảnh: TTXVN)

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên 25/2, vượt qua ngưỡng 5.200 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Cụ thể, tính đến 2 giờ sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 5.202,28 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2026 của Mỹ cũng chốt phiên tăng khoảng 1% so với phiên trước, lên mức 5.226,20 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities, nhận định thuế quan và giá dầu leo thang đang tạo ra tác động lạm phát rõ rệt.

Chính sách thuế quan đang trở thành tâm điểm chú ý khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận mức thuế 10% chỉ là điểm khởi đầu.

Ông Greer cho biết một số quốc gia sẽ phải chịu mức thuế lên tới 15% hoặc cao hơn, và Nhà Trắng đang soạn thảo tuyên bố để áp dụng các mức thuế tạm thời này "ở những nơi phù hợp."

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục thúc đẩy thị trường. Phía Iran vừa bày tỏ lạc quan về vòng đàm phán thứ ba với Mỹ tại Geneva.

Theo dự kiến, các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp phái đoàn Iran vào ngày 26/2.

Trước đà tăng phi mã này, ngân hàng J.P. Morgan ngày 25/2 đã giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ lên tới 6.300 USD/ounce cho cuối năm 2026. Ngân hàng này viện dẫn nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư, cộng với dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Theo ước tính của J.P. Morgan, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 20% trong năm nay, nối tiếp đà tăng hơn 64% của năm 2025. Trước đó, kim loại quý này đã thiết lập đỉnh giá trong ba tuần ở mức 5.248,89 USD/ounce trong ngày 24/2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins, cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất hiện ở biên độ 3,5-3,75% từ sau cuộc họp cuối tháng 1/2026. Mặc dù lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, nhưng nhu cầu trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát hiện đang lấn át yếu tố này.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh. Nếu các đề xuất thuế quan bị giảm nhẹ, đàm phán tại Geneva hạ nhiệt, hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, thị trường có thể chứng kiến đợt bán tháo chốt lời nhanh chóng từ mức giá kỷ lục hiện tại.

Tại thị trường Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

