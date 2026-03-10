Giá vàng bứt phá

Sự bứt phá này đòi hỏi giới đầu tư nội địa cần liên tục đánh giá lại các rủi ro vĩ mô để định hình chiến lược giao dịch an toàn.

Cập nhật diễn biến mới nhất lúc 9 giờ sáng 10/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng bứt phá với biên độ rộng so với thời điểm mở cửa lúc 7 giờ, đi đúng với dự báo tăng giá trước đó của giới phân tích.

Đến 9 giờ sáng 10/3, giá vàng trong nước quay đầu đi lên. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng mạnh đối với vàng miếng lên mức 182,5 - 185,53 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bứt phá 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Tập đoàn DOJI, mức giá giao dịch cũng ghi nhận đà đi lên mạnh mẽ, niêm yết ở mốc 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng, tăng đồng loạt 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Hàng loạt thương hiệu lớn khác cũng nhanh chóng bỏ mốc giá mở cửa. Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng ở mức 182,7 - 185,5 triệu đồng/lượng.

Đối với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn 9999, biểu giá điều chỉnh có sự phân hóa. Các hệ thống lớn phân bổ từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh như PNJ ghi nhận mức tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, đẩy giá lên mốc 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu lùi về mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng), Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá giao dịch ổn định quanh mốc 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng giá đồng loạt này cho thấy sức nóng trở lại của thị trường kim loại quý. Hiện biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán trên toàn thị trường đang được các nhà vàng neo ở mức 2,5 - 3,03 triệu đồng/lượng, nhằm tạo vách ngăn an toàn trước rủi ro biến động khó lường từ quốc tế.

Giá vàng SJC niêm yết tại các thương hiệu. Ảnh chụp lúc 9 giờ.

Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, giá vàng trên trang Kitco vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 9/3 theo giờ New York (8 giờ 5 phút ngày 10/3 theo giờ Việt Nam) là 5.138,7 USD/ounce, tăng 2,7 USD (0,02%) so với phiên trước.

Diễn biến này phản ánh sự giằng co giữa hai yếu tố chính của thị trường. Một mặt, đồng USD mạnh lên gây áp lực giảm giá vàng, kéo giá kim loại quý này giảm 3,41 USD (0,07%).

Tuy nhiên, lực mua trong hoạt động giao dịch thông thường đã bù đắp và thậm chí vượt áp lực từ tỷ giá, đóng góp mức tăng 14,61 USD (0,28%). Kết quả, giá vàng vẫn duy trì được đà tăng nhẹ, cho thấy nhu cầu trú ẩn và lực mua trên thị trường vẫn khá ổn định, dù đồng USD tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Hiện các nhà đầu tư vẫn tập trung theo dõi liệu giá vàng có thể vượt mốc 5.200 USD/ounce trong tuần này hay không để đưa ra các quyết định tiếp theo. Theo CBS News, một đợt tăng giá mạnh đã đẩy giá vàng từ khoảng 2.624 USD/ounce cách đây một năm lên mức cao kỷ lục 5.589 USD/ounce vào tháng 1. Sau đó, giá vàng giảm mạnh vào đầu tháng Ba và hiện giao dịch quanh mức 5.100 USD/ounce.

Các nhà phân tích theo dõi giá vàng qua nhiều chu kỳ cho rằng, đây là diễn biến quen thuộc của thị trường, khi một đợt điều chỉnh được xem là lành mạnh trong xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn.

Giới quan sát cũng nhận định, đợt điều chỉnh trong tháng này không xuất phát từ một cuộc khủng hoảng riêng lẻ nào mà chủ yếu do hoạt động chốt lời thường thấy sau một giai đoạn tăng giá kéo dài.

Mặt khác, sự phục hồi ngắn hạn của đồng USD cũng gây sức ép lên giá vàng, do hai tài sản này thường biến động ngược chiều. Nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời sau khi vàng tăng hơn 100% trong vòng 12 tháng qua.

Giá vàng thế giới nhích lên giữa áp lực từ đồng USD mạnh. Ảnh minh hoạ

Ông Hiren Chandaria, Giám đốc điều hành tại Monetary Metals, nhận định: “Với sức mạnh của đợt tăng giá gần đây và vị thế hiện tại trên thị trường, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vàng xuất hiện một đợt điều chỉnh giảm mạnh trong thời gian ngắn tới”.

Theo ông Hiren Chandaria, khi các yếu tố vĩ mô và cấu trúc vẫn duy trì tích cực, những đợt giảm giá thường thu hút lực mua mới và xu hướng tăng dài hạn nhiều khả năng tiếp tục.

Ông Darius Dale, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của 42 Macro cũng đồng tình với quan điểm này. Trả lời CBS News, ông cho rằng bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ giá vàng, với thanh khoản toàn cầu có xu hướng tăng, triển vọng đồng USD suy yếu và sự mất cân đối cung - cầu do yếu tố địa chính trị trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn chưa được giải quyết.