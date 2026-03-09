Mở đợt hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo quy định mới

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/3. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư 18/2026 quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại buổi họp báo ngày 9/3, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết đại bộ phận các hộ kinh doanh đã chấp nhận tuân thủ và hưởng ứng chính sách thuế mới.

Đại diện cơ quan thuế thông tin, đơn vị này sẽ triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo Nghị định 68 và Thông tư 18, nhằm giúp người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

Đợt cao điểm tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới được triển khai từ ngày 10/3.

Mục tiêu của chương trình hỗ trợ là giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng, đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế ngay từ lần kê khai đầu tiên, đồng thời giảm thiểu các sai sót không cố ý thông qua hoạt động hướng dẫn và cảnh báo sớm.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu ngày 9/3 (Ảnh: Cục Thuế).

Tại họp báo, Phó trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) Phạm Minh Hiền thông tin thêm về các nội dung chính của chính sách thuế mới, đồng thời giới thiệu các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm được xác định làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh; trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp và quy mô doanh thu.

Chính sách mới cũng quy định việc kê khai thuế theo tháng hoặc quý đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm trong một số trường hợp. Đồng thời, chính sách làm rõ nguyên tắc khai thuế tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, bao gồm cả hoạt động thương mại điện tử.

Quy định về hóa đơn điện tử tiếp tục được triển khai. Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế; trường hợp doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng được khuyến khích đăng ký sử dụng theo nhu cầu.

Quy định này, theo Cục Thuế là nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp chứng từ giao dịch rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

Đối với hoạt động cho thuê bất động sản, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai, nộp thuế theo quy định; phần thu nhập vượt trên 500 triệu đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành và có thể lựa chọn khai thuế theo năm hoặc định kỳ trong năm.

Cán bộ Thuế Hà Tĩnh hướng dẫn các thủ tục mới cho cơ sở kinh doanh

Theo Cục Thuế, việc đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là bước đi phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế. Ngành thuế xác định phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

“Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời sẽ giúp người dân và hộ kinh doanh hiểu đúng bản chất của chính sách, tránh những hiểu lầm không cần thiết, đặc biệt là những lo ngại cho rằng việc thay đổi phương thức quản lý thuế đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng thuế”, đại diện Cục Thuế nêu.