Trung Đông căng thẳng, Bộ Công thương siết kiểm tra xăng dầu trong nước

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế, ngăn găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Ngày 3/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp.

Động thái này được đưa ra khi tình hình chính trị - an ninh toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng thế giới, làm gia tăng rủi ro về nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu.

Theo chỉ đạo, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương phải chủ động triển khai đầy đủ biện pháp nghiệp vụ theo địa bàn; đồng thời bám sát diễn biến cung - cầu và giá bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm cục bộ, tăng giá không hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Cơ quan quản lý yêu cầu tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ. Các hành vi cần đặc biệt lưu ý gồm găm hàng tạo khan hiếm giả, tự ý nâng giá, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Song song với công tác kiểm tra, Cục cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường. Đồng thời, làm rõ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường các cấp, cũng như công chức phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

copy-173952709549314feb202509575.jpg
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cửa hàng xăng dầu (Ảnh: Dms).

Ở diễn biến liên quan, nhiều doanh nghiệp bán lẻ phản ánh mức chiết khấu từ các đầu mối đang giảm mạnh, thậm chí về 0 đồng/lít tại một số kho trong hai ngày 2 và 3/3.

Cụ thể, các kho của PVOIL tại Vũng Tàu, Nhà Bè, Vũng Rô và Nghi Sơn đồng loạt thông báo chiết khấu 0 đồng/lít đối với xăng RON 95, E5 và dầu DO. Một số đơn vị khác áp dụng mức chiết khấu dao động 10-450 đồng/lít, tùy khu vực, phương thức thanh toán và sản lượng.

Thậm chí, có doanh nghiệp tạm dừng nhận đơn đối với xăng RON 95 và dầu Diesel do nguồn hàng hạn chế, đồng thời lưu ý mức chiết khấu có thể điều chỉnh liên tục theo biến động thị trường.

