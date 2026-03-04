Trung Đông căng thẳng, Bộ Công thương siết kiểm tra xăng dầu trong nước

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế, ngăn găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngày 3/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp.
Động thái này được đưa ra khi tình hình chính trị - an ninh toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng thế giới, làm gia tăng rủi ro về nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu.
Theo chỉ đạo, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương phải chủ động triển khai đầy đủ biện pháp nghiệp vụ theo địa bàn; đồng thời bám sát diễn biến cung - cầu và giá bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm cục bộ, tăng giá không hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.
Cơ quan quản lý yêu cầu tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ. Các hành vi cần đặc biệt lưu ý gồm găm hàng tạo khan hiếm giả, tự ý nâng giá, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.
Song song với công tác kiểm tra, Cục cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường. Đồng thời, làm rõ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường các cấp, cũng như công chức phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
Ở diễn biến liên quan, nhiều doanh nghiệp bán lẻ phản ánh mức chiết khấu từ các đầu mối đang giảm mạnh, thậm chí về 0 đồng/lít tại một số kho trong hai ngày 2 và 3/3.
Cụ thể, các kho của PVOIL tại Vũng Tàu, Nhà Bè, Vũng Rô và Nghi Sơn đồng loạt thông báo chiết khấu 0 đồng/lít đối với xăng RON 95, E5 và dầu DO. Một số đơn vị khác áp dụng mức chiết khấu dao động 10-450 đồng/lít, tùy khu vực, phương thức thanh toán và sản lượng.
Thậm chí, có doanh nghiệp tạm dừng nhận đơn đối với xăng RON 95 và dầu Diesel do nguồn hàng hạn chế, đồng thời lưu ý mức chiết khấu có thể điều chỉnh liên tục theo biến động thị trường.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.