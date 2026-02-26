Người thổi hồn cho trang sức

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.
Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.
Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh tăng từ 10–20% so với ngày thường. Trong khi đó, rau xanh nguồn cung dồi dào nên giá khá rẻ, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.
Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng" dần lên. Giá nhiều loại chuối tăng 15-20% so với cùng kỳ, nải đẹp lên tới 600-700 nghìn đồng, song người dân vẫn cố tìm mua để kịp bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.