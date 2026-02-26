Người thổi hồn cho trang sức

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh 24/02/2026 07:45 Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn 23/02/2026 12:35 Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị 23/02/2026 07:49 Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết 23/02/2026 07:45 Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hệ thống bán lẻ khởi động các chính sách mới từ đầu năm 23/02/2026 06:00 Bước vào năm mới, hệ thống bán lẻ ở Hà Tĩnh đồng loạt triển khai nhiều chính sách kinh doanh linh hoạt, nâng chất dịch vụ, kích cầu tiêu dùng và đón đầu xu hướng thị trường.

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết 22/02/2026 18:20 Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.

Giá tăng trở lại, tiệm vàng ở Hà Tĩnh chật kín khách sau Tết 22/02/2026 14:13 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.

Mâm cỗ “lên kệ”, phục vụ thị trường ngày vía Thần Tài 22/02/2026 14:08 Gần ngày vía Thần Tài, những mâm cỗ tam sên được sắp xếp sẵn, đầy đủ, hình thức đẹp mắt đang được nhiều người dân tại Hà Tĩnh lựa chọn đặt mua từ sớm để mang về dâng lễ.

Nhìn lại thị trường Tết: Nguồn hàng dồi dào, sức mua tăng mạnh dịp cao điểm 22/02/2026 07:15 Thị trường hàng hóa tiêu dùng Tết Nguyên đán tại Hà Tĩnh diễn biến ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động bất thường.

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương 21/02/2026 14:01 Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.

Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng tăng 21/02/2026 10:40 Số liệu GDP Mỹ và phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế nhập khẩu khiến giá vàng tăng hơn 100 USD, còn Wall Street thêm 0,5-0,9%.

Giá xăng giảm, dầu tăng 20/02/2026 15:00 Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Nhiều dịch vụ mở cửa xuyên Tết, hút khách từ đầu năm 18/02/2026 14:38 Từ ngày mồng 2 Tết, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Vật phẩm mừng thọ "hút" khách dịp đầu năm mới tại Hà Tĩnh 18/02/2026 12:54 Nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến lựa chọn các vật phẩm mừng thọ kèm lời chúc ý nghĩa để kính tặng ông bà, cha mẹ, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống dịp đầu năm mới.

Giá vàng thế giới lao dốc khi Mỹ-Iran nhất trí về 'nguyên tắc định hướng' 18/02/2026 07:04 Sau thông báo rằng “đã đạt được đồng thuận về các nguyên tắc cơ bản” sau vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ), giá vàng thế giới đã giảm mạnh.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý gần 200 vụ vi phạm dịp cao điểm Tết 18/02/2026 05:40 Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.

Tất bật phiên chợ ngày tất niên 16/02/2026 16:05 Trong phiên chợ ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ ở Hà Tĩnh, bên cạnh sự vội vã, tất bật, còn có sự hoan hỉ của cả người mua lẫn người bán để ai cũng kịp về sửa soạn đón giao thừa.

"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết 16/02/2026 14:48 Ngày 29 tháng Chạp, các cơ sở rửa xe tại Hà Tĩnh đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để nghỉ Tết. Dù giá tăng nhiều lần, song chủ xe vẫn mỏi mắt tìm nơi nhận rửa trong ngày cuối cùng của năm.

Thị trường hoa ngày 29 Tết: Tiểu thương "xả hàng", cây cảnh gần như bán hết 16/02/2026 12:40 Ngày 29 Tết, thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh mua bán sôi động. Nhiều tiểu thương đã hết hàng từ tối qua, các quầy còn lại đón khách tăng mạnh, chủ động giảm giá để "xả hàng".

Hải sản Hà Tĩnh giá tăng vẫn đắt khách 15/02/2026 13:54 Dù giá cả có biến động tăng so với ngày thường, các mặt hàng hải sản ở Hà Tĩnh vẫn đắt hàng nhờ sức mua tăng cao dịp Tết.

Thị trường cây cảnh ngày 28 Tết: Mai, đào nở rộ "ngóng" khách 15/02/2026 10:53 Sát Tết Bính Ngọ, các gian hàng bán đào, mai tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn khá trầm lắng. Các tiểu thương sốt ruột từng giờ, hạ giá để mong bán hết hàng.

Nhiều cửa hàng thời trang “sale hết đón Tết” 15/02/2026 08:30 Những ngày cuối năm, không khí mua sắm tại các cửa hàng thời trang trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên sôi động khi các shop đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thanh lý hàng để nghỉ Tết.

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết 15/02/2026 05:16 Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.

Thị trường Hà Tĩnh ngày 27 Tết: Thịt bò, hải sản tăng giá, rau xanh dồi dào 14/02/2026 14:32 Nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh tăng từ 10–20% so với ngày thường. Trong khi đó, rau xanh nguồn cung dồi dào nên giá khá rẻ, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.

Chuối xanh ngày Tết: Loại đẹp giá 600-700 nghìn đồng vẫn "cháy hàng" 14/02/2026 11:31 Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng" dần lên. Giá nhiều loại chuối tăng 15-20% so với cùng kỳ, nải đẹp lên tới 600-700 nghìn đồng, song người dân vẫn cố tìm mua để kịp bày mâm ngũ quả ngày Tết.

Siêu thị "tăng tốc" phục vụ người dân trong ngày đầu nghỉ Tết 14/02/2026 10:02 Sáng 27 Tết, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách hàng đổ về các siêu thị tăng đột biến.

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết 14/02/2026 07:22 Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.

Hà Tĩnh được vinh danh đóng góp xuất sắc cho Hội chợ mùa Xuân 14/02/2026 06:24 Hà Tĩnh là một trong 64 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh có đóng góp xuất sắc, góp phần tạo nên dấu ấn và thành công của Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

Thị trường hoa Tết chờ "cú hích" những ngày cuối 13/02/2026 10:36 Sắc đào, mai phủ kín nhiều tuyến phố Hà Tĩnh với không khí sôi động, song sức mua không trải đều. Thị trường hoa, cây cảnh năm nay cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các phân khúc.