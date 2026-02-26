Hotline: 02393.693.427
Người thổi hồn cho trang sức

Quỳnh Nga
(Baohatinh.vn) - Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.

Dịp đầu năm mới, thị trường vàng lại bắt đầu nhộn nhịp. Đặc biệt vào ngày vía Thần tài - mùng 10 tháng Giêng âm lịch - không khí mua bán càng thêm sôi động. Người người xếp hàng trước các tiệm vàng từ sáng sớm, tay nâng niu những miếng vàng nhỏ xinh, gửi gắm trong đó niềm tin về một năm hanh thông, phát đạt.
bqbht_br_img-8951.jpg
Từ những thỏi kim loại thô, qua hàng chục công đoạn như nung chảy, tạo khuôn, chạm khắc, đánh bóng… những món trang sức dần được hoàn thiện.
bqbht_br_img-8944.jpg
Anh Lê Văn Hiến (Tiệm vàng Ngọc Hà, phường Thành Sen) chia sẻ: "Nghề kim hoàn đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến sản phẩm phải làm lại từ đầu. Không chỉ giỏi tay nghề, những người thợ còn phải tỉ mẩn và đặt cái tâm khi hoàn thiện từng chi tiết".
bqbht_br_screenshot-2026-02-26-080131.jpg
Để trở thành những người thợ giỏi tay nghề, tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng, người thợ kim hoàn phải trải qua hành trình dài học nghề và rèn luyện.
bqbht_br_screenshot-2026-02-26-075858.jpg
Từ những thao tác cơ bản như cầm kìm, cắt, giũa đến việc cảm nhận độ nóng của lửa, độ mềm của kim loại…, tất cả đều được tích lũy bằng kinh nghiệm cùng sự tỉ mỉ và lòng yêu nghề.
bqbht_br_screenshot-2026-02-26-075921.jpg
Khi đó, người thợ không chỉ chế tác một món trang sức mà còn lắng nghe câu chuyện, thấu hiểu mong muốn và gửi trọn cảm xúc vào từng đường nét.
bqbht_br_537355744227985409.jpg
bqbht_br_z7565186641751-5a7a2893f291a5533df214a5193ba696.jpg
bqbht_br_3710362074492194485.jpg
Anh Lê Văn Hiến cho biết, mỗi ngày có thể làm khoảng 150 chiếc nhẫn trơn (ngày Thần Tài lên đến 250 chiếc. Tuy nhiên, với những sản phẩm cầu kỳ, thợ kim hoàn có thể mất 2-4 ngày.
img-0226.jpg
Trong nhịp mua bán sôi động của những ngày đầu năm, đặc biệt là ngày Thần Tài, những người thợ vẫn lặng lẽ phía sau, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Chính đôi tay khéo léo và sự tận tâm đã tạo nên những món trang sức không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng niềm hy vọng về một năm mới thuận lợi, hanh thông.

