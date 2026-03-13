Hotline: 02393.693.427
Kinh tế

Thị trường

Tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Các hộ kinh doanh trên toàn tỉnh được "cầm tay chỉ việc" để nắm rõ quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ của Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_2.jpg
Ngay sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế, quản lý thuế với hộ kinh doanh; Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được ban hành, ngành thuế Hà Tĩnh đã triển khai tập huấn quán triệt chính sách trong toàn ngành và phát động "15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế". Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 10/3.
bqbht_br_9864.jpg
bqbht_br_9882.jpg
bqbht_br_9885.jpg
Mở màn cho đợt cao điểm hỗ trợ, ngành thuế đã tổ chức hội thảo trực tuyến đến tận các đơn vị thuế cơ sở nhằm cung cấp các giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng.
bqbht_br_9903.jpg
Tại Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh, để "cầm tay chỉ việc" cho hộ kinh doanh, đơn vị cũng đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai và phân công cán bộ trực tiếp đến hướng dẫn cho người nộp thuế.
bqbht_br_9926.jpg
Được cán bộ thuế hướng dẫn trực tiếp, anh Trần Bình Dương (bên trái) ở phường Trần Phú chia sẻ: "Cửa hàng Bếp Bình Dương của gia đình tôi có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm. Theo quy định, tôi sẽ phải thực hiện kê khai thuế theo quý. Ở kỳ kê khai đầu tiên, thời gian thực hiện là từ ngày 1/4 và chậm nhất là ngày 30/4. Hiện nay, tôi đã lập sổ sách để ghi chép doanh thu, chi phí phát sinh hằng ngày, làm căn cứ tổng hợp số liệu khi thực hiện kê khai theo quý. Nhờ được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể, tôi đã nắm rõ quy trình kê khai, các biểu mẫu cần thiết và cách thực hiện trên hệ thống điện tử".
bqbht_br_9994.jpg
bqbht_br_9932.jpg
Để sẵn sàng cho kỳ kê khai thuế đầu tiên, hiện nay, các hộ kinh doanh đều đã được hướng dẫn lập Sổ doanh thu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu S2a-HKD theo Thông tư 152/2025/TT-BTC. Sổ này sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh để tính thuế GTGT, thuế TNCN cho hộ kinh doanh. Cùng với đó, hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế. Theo quy định, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống chậm nhất ngày 20/4/2026 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.
0786.jpg
Trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ, ngành thuế Hà Tĩnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như loa phát thanh lưu động, phát tờ rơi, đăng tải thông tin trên các nền tảng số và hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy định mới về kê khai, nộp thuế, chủ động chuẩn bị sổ sách, hóa đơn chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.
0760.jpg
Các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ được triển khai đồng loạt tại nhiều địa bàn trên toàn tỉnh; đặc biệt ở khu vực chợ, tuyến phố kinh doanh và các điểm tập trung đông hộ buôn bán; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách thuế.
bqbht_br_0035.jpg
Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Đơn vị quản lý số hộ kinh doanh nhiều nhất trên toàn tỉnh với hơn 16.900 hộ. Qua rà soát, hiện nay có khoảng gần 2.000 hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phát sinh thuế phải nộp. Trong đợt cao điểm này, đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, công chức tập trung hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định".
bqbht_br_0012.jpg
Với nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền đến hướng dẫn, ngành Thuế Hà Tĩnh đang trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh làm quen với phương thức kê khai thuế theo quy định mới, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, đúng thời hạn.

Điểm nhấn trong đợt phát động "15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế" là ngành thuế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời thực hiện Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của đợt phát động là giúp các hộ kinh doanh nắm rõ quy định, chủ động ghi chép sổ sách, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Ông Lê Quốc Dũng - Thuế tỉnh Hà Tĩnh

