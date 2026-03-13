VNPT Hà Tĩnh trao giải "Tết sum vầy – trao iPhone 17"

Sáng nay (13/3), VNPT Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao giải chương trình "Tết sum vầy – trao iPhone 17" cho các khách hàng may mắn.

Toàn cảnh chương trình trao thưởng.

Chương trình khuyến mại “Tết sum vầy - trao iPhone 17” do Tập đoàn VNPT triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 1/2/2026.

Đợt này, VNPT Hà Tĩnh đã trao thưởng cho 52 khách hàng may mắn với tổng giá trị phần quà hơn 150 triệu đồng. Các giải thưởng gồm 3 điện thoại iPhone 17, camera AI và thẻ cào trị giá 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tài Hiệp - Trưởng phòng Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh thông báo về các khách hàng may mắn trúng giải.

Tại buổi lễ, 3 khách hàng may mắn nhất đã được nhận 3 chiếc iPhone 17 - giải thưởng có giá trị cao nhất của chương trình.

3 khách hàng may mắn trúng giải thưởng ﻿iPhone 17 của VNPT Hà Tĩnh.

Đây là những khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của VNPT như dịch vụ di động VinaPhone, đăng ký, gia hạn hoặc nâng cấp các gói cước từ 50.000 đồng trở lên; hoặc sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cố định của VNPT, hòa mạng mới hay nâng cấp gói cước trong thời gian diễn ra chương trình.

Anh Nguyễn Sỹ Hào (xã Thạch Hà) - đại diện khách hàng trúng thưởng iPhone 17 cảm ơn sự quan tâm của VNPT đối với khách hàng.

Ông Nguyễn Phùng Hải Nam - Phó Giám đốc VNPT Hà Tĩnh chia sẻ: Chương trình là lời cảm ơn chân thành của VNPT tới quý khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng các dịch vụ của VNPT/ Vinaphone trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của quý khách hàng chính là động lực lớn nhất để đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm và mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn. Giải thưởng hôm nay không chỉ là món quà vật chất mà còn là biểu tượng cho sự gắn bó may mắn dành cho những khách hàng luôn đồng hành cùng đơn vị.

Ông Nguyễn Phùng Hải Nam - Phó Giám đốc VNPT Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua chương trình đã góp phần thể hiện tinh thần chăm sóc, tri ân khách hàng, lan toả những chương trình khuyến mãi của đơn vị đến khách hàng.