Ngân hàng cùng tiểu thương chuẩn hóa tài khoản kinh doanh

Bước chuyển trong quản trị tài chính

Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của hộ kinh doanh phải được mở và sử dụng đúng với tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đồng thời theo Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên thuộc diện kê khai thuế phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh vì thế trở thành yêu cầu bắt buộc trong lộ trình minh bạch hóa dòng tiền và quản lý thuế.

Theo các chuyên gia tài chính, đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp lý mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh từng bước nâng cấp mô hình vận hành. Khi dòng tiền được ghi nhận rõ ràng, việc theo dõi doanh thu, chi phí sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Bà Võ Thị Thu Thúy – Phó Trưởng phòng Tín dụng bán lẻ (Vietcombank Hà Tĩnh) cho biết: “Việc chuẩn hóa tài khoản ngân hàng sẽ giúp thay đổi cách vận hành của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong nhiều năm, phần lớn tiểu thương vẫn hoạt động theo mô hình gia đình, dòng tiền chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc còn lẫn với chi tiêu cá nhân. Điều này khiến việc đánh giá năng lực tài chính trở nên khó khăn khi các hộ muốn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Khi tài khoản được chuẩn hóa đúng tên hộ kinh doanh, toàn bộ dữ liệu giao dịch sẽ phản ánh rõ năng lực tài chính thực tế. Đây là cơ sở giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn mức độ rủi ro và có thể cấp hạn mức tín dụng phù hợp cho từng hộ kinh doanh”.

Chuẩn hóa tài khoản ngân hàng giúp siêu thị Bảy Trang quản lý kinh doanh khoa học hơn.

Ông Nguyễn Duy Bảy – chủ siêu thị Bảy Trang (xã Can Lộc) chia sẻ: Chúng tôi kinh doanh nhiều mặt hàng, doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm nên chuẩn hóa tài khoản ngân hàng giúp việc quản lý kinh doanh khoa học hơn. Khi sử dụng tài khoản đứng tên hộ kinh doanh, việc theo dõi dòng tiền trở nên minh bạch và rõ ràng hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi cần vay vốn hoặc rộng quy mô hoạt động.

Ngân hàng chủ động hỗ trợ tiểu thương

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Huy Sáng (SN 1987), kinh doanh thực phẩm tại phường Thành Sen vẫn thường sử dụng tài khoản cá nhân của mình và người thân để giao dịch. Sau khi tìm hiểu quy định mới, anh đã chủ động mở tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.

“Ban đầu, tôi nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, nhưng nhờ sự hướng dẫn của nhân viên Vietcombank Hà Tĩnh mọi việc diễn ra khá nhanh chóng. Doanh thu của cửa hàng trên 2 tỷ đồng/năm, khi tách riêng tài khoản kinh doanh thì việc quản lý dòng tiền trở nên rõ ràng hơn, việc đối chiếu tài chính hàng tháng cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, minh bạch tài chính cũng là điều kiện để chúng tôi tiếp cận vốn ngân hàng, đặc biệt khi cần mở rộng kinh doanh” – anh Sáng chia sẻ.

Vietcombank Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh làm thủ tục mở tài khoản mới.



Anh Sáng là một trong hàng nghìn hộ kinh doanh đã được Vietcombank Hà Tĩnh hỗ trợ mở tài khoản trong dịp này. Để khuyến khích tiểu thương thực hiện chuyển đổi, Vietcombank đang “chạy” nhiều chương trình ưu đãi như: miễn phí mở và quản lý tài khoản thanh toán VNĐ, hỗ trợ lựa chọn tài khoản số đẹp, miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng số, miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống…

Hiện nay, BIDV Hà Tĩnh cũng tích cực đồng hành cùng tiểu thương trong chuẩn hóa tài khoản kinh doanh.

Từ đầu năm lại nay, BIDV Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 9.000 hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản.

Ông Dương Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Khách hàng cá nhân II (BIDV Hà Tĩnh) thông tin: "Chi nhánh đang phục vụ hơn 350.000 khách hàng, trong đó có khoảng 40% là hộ kinh doanh. Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã hỗ trợ mở tài khoản phục vụ sản xuất – kinh doanh cho hơn 9.000 hộ.

Bên cạnh mở tài khoản, BIDV còn tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng SmartBanking. Nền tảng này cho phép khách hàng sử dụng đồng thời tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh trên cùng một ứng dụng với một tài khoản đăng nhập duy nhất. Thông qua hệ thống này, hộ kinh doanh có thể theo dõi dòng tiền thu – chi, quản lý giao dịch thanh toán, kết nối mã QR, sử dụng loa thông báo thanh toán và phát hành hóa đơn điện tử. Hiện BIDV đang miễn phí sử dụng MyShop Pro đến hết ngày 30/6, đồng thời áp dụng nhiều ưu đãi như miễn phí 6 tháng hóa đơn điện tử và chữ ký số".

Trong khi đó, VPBank Hà Tĩnh triển khai hệ sinh thái tài chính dành riêng cho hộ kinh doanh mang tên CommCredit. Với giải pháp này, tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh được miễn phí lựa chọn số đẹp, tặng thiết bị loa Soundbox nhận diện thanh toán và ưu đãi hoàn tiền cho khách hàng mở mới. Hệ thống còn tích hợp phần mềm bán hàng và nền tảng eTax, cho phép người dùng kê khai và quyết toán thuế trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số.

Gần đây, VPBank Hà Tĩnh còn phối hợp với Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai thuế điện tử, giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động.

VPBank Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh.

Có thể thấy, việc chuẩn hóa tài khoản ngân hàng đang tạo ra một bước chuyển đáng kể trong cách vận hành của khu vực hộ kinh doanh. Khi dòng tiền được quản lý minh bạch, các hộ không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn có thêm nhiều cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín với đối tác.

Hà Tĩnh hiện có hơn 54.000 hộ kinh doanh. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, ngoài sự hỗ trợ từ ngành ngân hàng, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; hướng dẫn cụ thể để tiểu thương hiểu rằng việc chuẩn hóa tài khoản không đơn thuần là một yêu cầu bắt buộc mà chính là cơ hội nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.