Hà Tĩnh niêm yết bán gần 30kg vàng thuộc sở hữu toàn dân, giá hơn 142 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 142 tỷ đồng.
Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Quyết định số 749/QĐ-STC ngày 05/02/2026 của Sở Tài chính về phê duyệt phương án xử lý tài sản; quyết định của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá bán tài sản theo hình thức niêm yết giá, Sở Tài chính vừa có thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Theo đó, tài sản được niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram. Giá bán tài sản hơn 142 tỷ đồng.
Sở Tài chính thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, địa chỉ: số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 11/3/2026.
Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11/3/2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ: số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8 giờ 30 phút ngày 12/03/2026 tại Sở Tài chính.
