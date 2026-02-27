Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Chi cục QLTT tỉnh thực hiện đợt ra quân kiểm soát thị trường mùa lễ hội đầu xuân.

Chi cục QLTT tỉnh thực hiện đợt ra quân kiểm soát thị trường mùa lễ hội đầu xuân.

Mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh đón lượng lớn du khách về tham quan, dâng hương. Trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ sôi động, tiềm ẩn nguy cơ “chặt chém”, trà trộn hàng kém chất lượng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 2 tập trung kiểm tra chất lượng, xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Đội QLTT số 2 tập trung kiểm tra chất lượng, xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc) – một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh, những ngày đầu năm mới, dòng người hành hương đã tấp nập đổ về. Lượng khách tăng cao kéo theo nhu cầu mua sắm lễ vật, mua hàng lưu niệm, sử dụng dịch vụ ăn uống, gửi xe… tăng mạnh. Nhằm đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa, tạo sự yên tâm cho người dân địa phương và du khách thập phương.

Chị Phan Thị Minh Hảo (du khách đến từ phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Khi về với chùa Hương Tích dịp đầu năm mới, tôi có mua hoa, hương và bánh để dâng lễ. Tôi thấy giá cả khá ổn định, một bó hoa cúc 5 cành giá 40.000 đồng, bánh lễ cũng được ghi giá rõ ràng. Người bán tư vấn nhẹ nhàng, không chèo kéo, tạo cảm giác thoải mái. Đi lễ đầu năm mà mua bán được như vậy nên mình cũng thấy nhẹ lòng, trọn vẹn hơn".

bqbht_br_t4.jpg
bqbht_br_t2.jpg
Đội QLTT số 2 phối hợp với các lực lượng kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại khu vực đền Chợ Củi.

Cùng với chùa Hương Tích, địa bàn do Đội QLTT số 2 quản lý còn có nhiều điểm du lịch tâm linh, khu di tích thu hút đông đảo du khách dịp đầu xuân như đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc)… Tại các điểm này, lực lượng chức năng cũng tập trung kiểm tra các nhóm mặt hàng phục vụ lễ hội như đồ lễ, quà lưu niệm, sản phẩm địa phương...; đồng thời kiểm soát chặt chẽ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ông Kiều Thái Lưu – Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: “Đơn vị tập trung kiểm tra các nội dung như: việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; an toàn thực phẩm. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng ‘chặt chém’, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Mục tiêu là tạo sự yên tâm cho người dân và du khách khi về với các điểm du lịch, lễ hội”.

bqbht_br_t8.jpg
bqbht_br_t14.jpg
Đội QLTT số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ở khu vực đền Bà Hải.

Quản lý địa bàn khu vực phía Nam Hà Tĩnh, Đội QLTT số 3 cũng tăng cường bám sát địa bàn, đặc biệt tại đền Bà Hải (phường Hải Ninh) – địa điểm thu hút đông đảo du khách sau Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Hảo – Đội trưởng Đội QLTT số 3 thông tin: “Chúng tôi tập trung kiểm soát nguồn gốc, giá cả hàng hóa, dịch vụ; nhất là đối với các sản phẩm phục vụ lễ hội. Song song với kiểm tra, đơn vị đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; không tăng giá bất hợp lý trong mùa cao điểm. Thực tế cho thấy, khi giá cả được niêm yết công khai, nguồn gốc hàng hóa minh bạch, an toàn thực phẩm được đảm bảo, du khách sẽ cảm thấy hài lòng hơn và sẵn sàng quay trở lại trong những mùa lễ hội tiếp theo".

Ngành chức năng thực hiện tuyên truyền pháp luật và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết.

Ngành chức năng thực hiện tuyên truyền pháp luật và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết.

Được biết, ngày 23/2/2026, Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành Công văn số 38/QLTTHT-NVTH về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các khu du lịch, lễ hội. Theo lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các đội trực thuộc tập trung nắm bắt tình hình cung – cầu hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; ngăn chặn kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công tác kiểm tra được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm, góp phần ổn định tình hình hoạt động kinh doanh, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng lễ hội ép giá đối với du khách.

﻿bqbht_br_t12.jpg
bqbht_br_t11.jpg
bqbht_br_t9.jpg
Công tác kiểm soát thị trường nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Việc siết chặt kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng, mùa lễ hội đầu xuân trên địa bàn đang diễn ra an toàn, văn minh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh các điểm du lịch tâm linh của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, tạo niềm tin và ấn tượng tốt trong lòng người dân và du khách thập phương.

Tin liên quan

Tags:

#thị trường Hà Tĩnh #quản lý thị trường Hà Tĩnh #kiểm soát thị trường lễ hội

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.
Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.
Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.
Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Trong phiên chợ ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ ở Hà Tĩnh, bên cạnh sự vội vã, tất bật, còn có sự hoan hỉ của cả người mua lẫn người bán để ai cũng kịp về sửa soạn đón giao thừa.
"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

Ngày 29 tháng Chạp, các cơ sở rửa xe tại Hà Tĩnh đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để nghỉ Tết. Dù giá tăng nhiều lần, song chủ xe vẫn mỏi mắt tìm nơi nhận rửa trong ngày cuối cùng của năm.
Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.