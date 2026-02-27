Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Chi cục QLTT tỉnh thực hiện đợt ra quân kiểm soát thị trường mùa lễ hội đầu xuân.

Mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh đón lượng lớn du khách về tham quan, dâng hương. Trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ sôi động, tiềm ẩn nguy cơ “chặt chém”, trà trộn hàng kém chất lượng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 2 tập trung kiểm tra chất lượng, xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc) – một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh, những ngày đầu năm mới, dòng người hành hương đã tấp nập đổ về. Lượng khách tăng cao kéo theo nhu cầu mua sắm lễ vật, mua hàng lưu niệm, sử dụng dịch vụ ăn uống, gửi xe… tăng mạnh. Nhằm đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa, tạo sự yên tâm cho người dân địa phương và du khách thập phương.

Chị Phan Thị Minh Hảo (du khách đến từ phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Khi về với chùa Hương Tích dịp đầu năm mới, tôi có mua hoa, hương và bánh để dâng lễ. Tôi thấy giá cả khá ổn định, một bó hoa cúc 5 cành giá 40.000 đồng, bánh lễ cũng được ghi giá rõ ràng. Người bán tư vấn nhẹ nhàng, không chèo kéo, tạo cảm giác thoải mái. Đi lễ đầu năm mà mua bán được như vậy nên mình cũng thấy nhẹ lòng, trọn vẹn hơn".

Đội QLTT số 2 phối hợp với các lực lượng kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại khu vực đền Chợ Củi.

Cùng với chùa Hương Tích, địa bàn do Đội QLTT số 2 quản lý còn có nhiều điểm du lịch tâm linh, khu di tích thu hút đông đảo du khách dịp đầu xuân như đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc)… Tại các điểm này, lực lượng chức năng cũng tập trung kiểm tra các nhóm mặt hàng phục vụ lễ hội như đồ lễ, quà lưu niệm, sản phẩm địa phương...; đồng thời kiểm soát chặt chẽ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ông Kiều Thái Lưu – Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: “Đơn vị tập trung kiểm tra các nội dung như: việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; an toàn thực phẩm. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng ‘chặt chém’, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Mục tiêu là tạo sự yên tâm cho người dân và du khách khi về với các điểm du lịch, lễ hội”.

Đội QLTT số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ở khu vực đền Bà Hải.

Quản lý địa bàn khu vực phía Nam Hà Tĩnh, Đội QLTT số 3 cũng tăng cường bám sát địa bàn, đặc biệt tại đền Bà Hải (phường Hải Ninh) – địa điểm thu hút đông đảo du khách sau Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Hảo – Đội trưởng Đội QLTT số 3 thông tin: “Chúng tôi tập trung kiểm soát nguồn gốc, giá cả hàng hóa, dịch vụ; nhất là đối với các sản phẩm phục vụ lễ hội. Song song với kiểm tra, đơn vị đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; không tăng giá bất hợp lý trong mùa cao điểm. Thực tế cho thấy, khi giá cả được niêm yết công khai, nguồn gốc hàng hóa minh bạch, an toàn thực phẩm được đảm bảo, du khách sẽ cảm thấy hài lòng hơn và sẵn sàng quay trở lại trong những mùa lễ hội tiếp theo".

Ngành chức năng thực hiện tuyên truyền pháp luật và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết.

Được biết, ngày 23/2/2026, Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành Công văn số 38/QLTTHT-NVTH về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các khu du lịch, lễ hội. Theo lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các đội trực thuộc tập trung nắm bắt tình hình cung – cầu hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; ngăn chặn kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công tác kiểm tra được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm, góp phần ổn định tình hình hoạt động kinh doanh, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng lễ hội ép giá đối với du khách.

﻿ Công tác kiểm soát thị trường nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Việc siết chặt kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng, mùa lễ hội đầu xuân trên địa bàn đang diễn ra an toàn, văn minh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh các điểm du lịch tâm linh của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, tạo niềm tin và ấn tượng tốt trong lòng người dân và du khách thập phương.