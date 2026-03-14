Người dân ưu tiên gửi tiết kiệm khi vàng, bất động sản nhiều rủi ro

Dòng tiền dần dịch chuyển khỏi các kênh đầu tư rủi ro

Năm 2024 và giai đoạn đầu năm 2025, khi lãi suất huy động ở mức thấp, gửi tiết kiệm không còn là kênh đầu tư hấp dẫn, dòng tiền trong dân có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao như: bất động sản, vàng...

Với nhiều người, gửi tiết kiệm là kênh đầu tư sinh lời và ổn định.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 lại nay, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động nhằm thu hút nguồn vốn. Đáng chú ý, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân liên tục đưa ra các mức lãi cạnh tranh, lãi tiết kiệm thông thường cao nhất là 8%/năm với kỳ hạn dài; thậm chí có ngân hàng trên 8,5%/năm nếu đáp ứng các điều kiện về số tiền hoặc kỳ hạn gửi.

Sự gia tăng của lãi suất huy động kéo theo lãi suất cho vay cũng tăng lên, khiến chi phí vốn cho các nhà đầu tư bất động sản trở nên cao hơn. Trong khi đó, nhiều phân khúc bất động sản vẫn duy trì mức giá cao nhưng thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Điều này khiến không ít nhà đầu tư cân nhắc lại chiến lược tài chính.

Chị Trần Thị Loan (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi dự định tiếp tục đầu tư bất động sản, nhưng chi phí vay vốn hiện khá cao, thị trường lại chững. Vì vậy, tôi tạm dừng kế hoạch đầu tư để gửi tiết kiệm để có nguồn thu ổn định”.

Thị trường bất động sản hiện chững lại, thị trường vàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều người dân quay sang gửi tiết kiệm.

Không chỉ bất động sản, vàng - kênh đầu tư truyền thống của người Việt, cũng đang tiềm ẩn rủi ro khi giá đã lên mức cao. Với nhiều nhà đầu tư, việc “đu đỉnh” vàng trong bối cảnh biến động mạnh là lựa chọn rủi ro. Theo đó, gửi tiết kiệm dần lấy lại vị thế như một kênh đầu tư sinh lời an toàn, ổn định.

Sức hút của lãi suất cùng với các chương trình tiết kiệm dự thưởng giá trị lớn đã giúp hệ thống ngân hàng nhanh chóng "hút" dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận tốc độ tăng trưởng huy động vốn ấn tượng.

Bà Nguyễn Thị Thương – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (SHB Hà Tĩnh) cho biết: “Nguồn vốn huy động của chi nhánh đã tăng 40% so với đầu năm và gần hoàn thành mục tiêu huy động vốn được giao năm 2026. Sự quay trở lại của dòng tiền tiết kiệm là một tín hiệu phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường nhiều biến động. Khi các kênh đầu tư tạm thời “hạ nhiệt”, gửi tiết kiệm trở thành nơi "trú ẩn an toàn" cho dòng tiền".

Thực tế cho thấy, khi dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại ngân hàng, hệ thống tài chính có thêm nguồn lực để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương.

Gửi tiết kiệm dài hạn trở thành xu hướng

Một điểm đáng chú ý trong xu hướng gửi tiết kiệm hiện nay là sự thay đổi về kỳ hạn gửi. Nếu từ quý III/2025 về trước, phần lớn người dân chọn các kỳ hạn ngắn (từ 1 đến dưới 6 tháng) để “nghe ngóng” diễn biến lãi suất, thì bước sang năm 2026 nhiều người chuyển sang gửi dài hạn (từ 6 - 24 tháng) nhằm “khóa” mức lãi suất cao.

Bà Lê Thị Phượng – Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý rủi ro (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II) cho hay: "Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh hiện đạt 14.565 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất".

Nhìn chung, sự dịch chuyển này cho thấy tâm lý của người gửi tiền đã ổn định hơn so với giai đoạn trước. Khi lãi suất được đánh giá là đang ở vùng hấp dẫn, việc gửi dài hạn giúp người dân tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro nếu lãi suất giảm trong tương lai. Đồng thời đây cũng là tín hiệu tích cực với hệ thống ngân hàng, bởi nguồn vốn dài hạn giúp các "nhà băng" chủ động hơn trong việc cấp tín dụng cho các dự án đầu tư "dài hơi".

Hiện, xu hướng gửi tiết kiệm online cũng phát triển mạnh tại vùng trung tâm và với nhóm khách hàng trẻ dưới 40 tuổi. Các "nhà băng" thường cộng thêm 0,1–1%/năm cho tiền gửi online tùy kỳ hạn và số tiền. Mức chênh lệch này đủ tạo động lực cho khách hàng chuyển sang kênh số.

Anh Lê Văn Hoành (xã Can Lộc) chia sẻ: “Chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng là có thể gửi tiết kiệm, không phải đi lại. Lãi suất còn cao hơn gửi tại quầy, khi cần tất toán cũng thuận tiện”.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, đến cuối tháng 2/2026, nguồn vốn huy động của toàn ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 129.000 tỷ đồng. Con số này được dự báo tiếp tục tăng khi lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức hấp dẫn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề quan trọng không chỉ thu hút nguồn tiền nhàn rỗi mà còn ở cách sử dụng nguồn vốn này hiệu quả. Vì vậy, chính sách tiền tệ cần được tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, tập trung vào việc dẫn dắt dòng vốn đến các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao. Trong đó, tiếp tục ưu tiên vốn cho các ngành: công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo hay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án khả thi... Cùng đó, các ngân hàng cần quan tâm tới việc nâng cao năng lực hấp thụ vốn cho doanh nghiệp. Nếu được điều tiết và phân bổ hiệu quả, dòng tiền tiết kiệm sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế.