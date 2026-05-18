Quy định mới sẽ chấm dứt "loạn" giá điện nhà trọ?

Khu căn hộ Kingsales House (phường Thành Sen) có 24 phòng cho thuê, mỗi phòng đều được lắp công tơ điện riêng để theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng tháng. Theo thông báo của chủ căn hộ, mức giá điện đang áp dụng cho người thuê là 5.500 đồng/kWh.

Trong nội dung giải thích gửi tới các hộ thuê trọ, đại diện chủ cơ sở cho biết, toàn bộ căn hộ sử dụng hệ thống điện 3 pha nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành chung của tòa nhà. Ngoài lượng điện sử dụng của từng phòng, chi phí tiền điện còn bao gồm điện chiếu sáng khu vực hành lang, cầu thang, vận hành thang máy và các thiết bị dùng chung khác. Theo chủ cơ sở, mức giá trên được áp dụng để bù đắp chi phí vận hành thực tế của khu căn hộ.

Trong khi đó, tại một chung cư mini cho thuê khác của cơ sở Trần Châu cách đó không xa cũng sử dụng hệ thống điện 3 pha, cũng được trang bị thang máy và sử dụng điện cho các khu vực sinh hoạt chung nhưng mức giá điện áp dụng cho người thuê ở mức 3.500 đồng/kWh. Thực tế này cho thấy giá điện tại các căn hộ cho thuê hiện vẫn đang được tính theo kiểu “mỗi nơi một giá”.

Không chỉ tại các khu chung cư, căn hộ mini, tại nhiều dãy nhà trọ bình dân dành cho sinh viên, công nhân và lao động tự do trên địa bàn Hà Tĩnh, giá điện cũng đang được thu ở mức khá cao. Dù tiền thuê phòng chỉ dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng nhưng giá điện tại nhiều nơi lại không hề “bình dân”.

Khảo sát tại một số khu nhà trọ gần trường học và khu vực tập trung đông lao động cho thấy, mức giá điện phổ biến hiện dao động từ 3.500 - 4.000 đồng/kWh. Tại nhiều nơi, giá điện vẫn chủ yếu được tính theo “thỏa thuận miệng”, người thuê thường thanh toán theo mức giá được chủ trọ thông báo mà ít khi đối chiếu với quy định hiện hành.

Em Nguyễn Thị Mai (sinh viên thuê trọ tại xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Tiền thuê phòng đã phải tính toán tiết kiệm từng khoản nhưng giá điện ở khu trọ vẫn khá cao. Chủ nhà thông báo mức 4.000 đồng/kWh thì người thuê cũng phải đóng theo như vậy. Sinh viên thuê trọ thường ít khi thắc mắc vì sợ khó thuê tiếp hoặc ảnh hưởng đến quan hệ với chủ trọ”.

Trước thực tế giá điện tại nhiều khu nhà trọ thu theo kiểu “mỗi nơi một giá”, Nghị định 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức giá do Nhà nước quy định.

Cụ thể, theo khoản 7 Điều 13 Nghị định 133/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 (có hiệu lực từ ngày 25/5/2026), người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý hoạt động thu tiền điện tại các khu nhà trọ, căn hộ cho thuê; đồng thời hạn chế tình trạng thu tiền điện thiếu minh bạch, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà.

Đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, việc bán điện cho người thuê nhà để ở hiện được thực hiện theo quy định của Bộ Công thương và có hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp thuê trọ, thuê căn hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người thuê hiện vẫn chưa nắm rõ quyền lợi cũng như cách áp dụng định mức điện sinh hoạt đối với nhà cho thuê.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Đối với trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người thuê, ngành điện sẽ căn cứ thông tin cư trú để áp định mức theo quy định. Khi phát hiện hành vi thu tiền điện không đúng quy định, người dân có thể phản ánh tới UBND cấp xã hoặc ngành điện để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý”.

Nghị định 133/2026/NĐ-CP được xem là bước siết chặt cần thiết nhằm đưa hoạt động thu tiền điện tại các khu nhà trọ đi vào nền nếp, minh bạch hơn. Tuy nhiên, để quy định phát huy hiệu quả trong thực tế, cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, điều quan trọng là người thuê trọ cần được tiếp cận đầy đủ thông tin về quyền lợi của mình. Giá điện được tính đúng quy định, công khai và minh bạch, không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho sinh viên, công nhân, người lao động mà còn tạo môi trường cho thuê ổn định, công bằng hơn.