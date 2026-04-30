Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

[Motion Graphic] Quy định về doanh thu để xác định thuế TNCN với hộ kinh doanh 30/04/2026 08:58 Doanh thu tính thuế TNCN của hộ kinh doanh không chỉ là tiền bán hàng mà còn bao gồm nhiều khoản thu khác phát sinh trong quá trình kinh doanh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/4: Trưa và chiều hửng nắng 30/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/4: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ 23 - 29°C.

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 29/04/2026 20:00 Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II 29/04/2026 19:19 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen.

Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử 29/04/2026 17:41 Từ ký ức của những người lính Hà Tĩnh năm xưa, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 được tái hiện xúc động và vẹn nguyên ý nghĩa trong dòng chảy hôm nay.

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La 29/04/2026 15:07 Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng 29/04/2026 14:08 Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Chung cư đô thị - làm gì để tối ưu không gian sống? 29/04/2026 09:30 Diện tích không thay đổi, nhưng bằng cách cải tạo hợp lý, nhiều căn hộ chung cư nhỏ ở Hà Tĩnh đã được “nới rộng” bằng tư duy thiết kế thông minh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/4: Có mưa rào và dông rải rác 29/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/4: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ dao động từ 22 - 29 độ C.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực 28/04/2026 19:32 Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 25-26/6 28/04/2026 14:48 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát tổng thể đảm bảo kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh diễn ra khoa học, đúng quy định và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4 28/04/2026 14:15 Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Hiến đất làm đường, bài học dân vận từ các xã miền núi 28/04/2026 13:35 Phong trào hiến đất mở rộng đường ở các xã miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, về sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân.

Thị trường đồ chống nóng cho xe ô tô – “tăng nhiệt” 28/04/2026 11:05 Bước vào mùa cao điểm nắng nóng khiến xu hướng thị trường phụ kiện chống nóng ô tô tại Hà Tĩnh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/4: Ngày nắng, có nơi đến 35 độ C 28/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/4: Toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ 24 - 35 độ C.

Phụ nữ nông thôn chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập 27/04/2026 19:14 Phụ nữ nông thôn Hà Tĩnh đang từng bước chuyển đổi sinh kế, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, vượt qua khó khăn để thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

[Motion Graphic] Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026 27/04/2026 06:01 Để đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026, người mua phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố có dự án nhà ở xã hội muốn mua và có mức thu nhập dưới mức quy định.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/4: Mưa rào và dông rải rác 27/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/4: Nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và tối có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 22 - 32 độ C.

Giữ hồn quê trong hành trình xây dựng nông thôn mới 26/04/2026 17:03 Giữa nhịp sống hiện đại, thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là một hình mẫu nông thôn mới tiêu biểu, hội tụ cảnh quan xanh – sạch – đẹp và nếp sống thanh bình, nghĩa tình.

Sống khỏe cùng BHT: Bệnh sỏi tiết niệu và phương pháp điều trị 26/04/2026 10:00 Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/4: Có mưa rào nhẹ, trời hửng nắng 26/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/4: Nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, trời hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 23 - 31 độ C.

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm 25/04/2026 20:00 Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc 25/04/2026 15:37 Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 24/04/2026 20:25 Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học 24/04/2026 15:17 Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.

Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại 24/04/2026 10:30 “Sale sốc”, “khuyến mại”… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào “bẫy” giảm giá.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/4: Có mưa rào và dông vài nơi 24/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/4: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; nhiệt độ dao động từ 23 - 29°C.

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu? 23/04/2026 20:13 Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mở hướng phát triển mới cho nuôi trồng thủy sản Cửa Sót 23/04/2026 14:34 Nghề nuôi trồng thủy sản vùng Cửa Sót, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước khởi sắc trở lại nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng quyết tâm đổi mới từ người dân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026 23/04/2026 14:22 Sáng 23/4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự và phát biểu chỉ đạo.

