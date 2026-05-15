Tài chính thị trường ngày 15/5: Đề xuất phân bổ dần khoản lỗ của EVN vào giá điện

(Baohatinh.vn) - Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí điện chưa được tính đủ vào các kỳ điều chỉnh sau, nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN theo lộ trình phù hợp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh mở ra cơ hội kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ tìm hiểu, xúc tiến đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.