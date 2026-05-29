Quy trình 4 tại chỗ, "chìa khoá" giải quyết thủ tục hành chính

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế 29/05/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông 29/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.

Lễ trưởng thành tuổi 18: Tri ân và lưu luyến 28/05/2026 17:24 Cùng với việc miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh khối 12 ở Hà Tĩnh đang có các hoạt động chia tay mái trường với nhiều cảm xúc đan xen.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa Hà Tĩnh và các địa phương của Lào 28/05/2026 15:25 Sáng 28/5, đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đến thăm, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì phiên tiếp công dân tháng 5 28/05/2026 14:44 Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Tài chính thị trường ngày 28/5: Các nước khơi thông nguồn vàng trong dân như thế nào? 28/05/2026 07:45 Theo ước tính, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình huy động nguồn vàng trong dân và ghi nhận những kết quả tích cực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: nắng nóng gay gắt 28/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; dao động từ 27 - 40 độ C.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược về công nghệ, đổi mới sáng tạo 27/05/2026 15:33 Tại lễ ký kết, UBND tỉnh Hà Tĩnh và VNPT thống nhất sẽ triển khai các hoạt động hợp tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập 27/05/2026 15:05 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.

“Khát đâu uống đó” và nỗi lo an toàn thực phẩm 27/05/2026 09:50 Phía sau sự hấp dẫn và bắt mắt của những ly nước giải nhiệt được bày bán trên lề đường vào những ngày nắng nóng ở Hà Tĩnh là không ít nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 27/5: Việt Nam lần đầu vào Top 10 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới 27/05/2026 07:53 Việt Nam lần đầu vượt Italy để vào top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng mạnh của công nghiệp luyện kim và năng lực sản xuất trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 xem xét nhiều nội dung quan trọng 26/05/2026 20:00 Chiều 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ 26/05/2026 13:00 Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.

Tài chính thị trường ngày 26/5: Đề xuất áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay tháng 6 26/05/2026 07:45 Khung giờ cao điểm tính giá điện mới được đề xuất áp dụng ngay trong tháng 6, trong bối cảnh công suất và sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 26/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ 27 - 40°C

Trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào 25/05/2026 16:14 Lễ truy điệu được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Những lớp dạy bơi “0 đồng” cho trẻ em nghèo 25/05/2026 08:43 Những lớp dạy bơi miễn phí được triển khai ở nhiều địa phương Hà Tĩnh góp phần trang bị kỹ năng sống, phòng đuối nước cho trẻ em trong mùa hè.

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ 25/05/2026 07:45 Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Nắng nóng gay gắt 25/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 27 - 39 độ C.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản 24/05/2026 14:03 Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.

Những giai điệu vượt thời gian trong đêm nhạc Trịnh tại Hà Tĩnh 24/05/2026 10:31 Những giai điệu vượt thời gian của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc.

Sống khoẻ cùng BHT: Nỗi lo tiêu chảy ở trẻ trong mùa nóng 24/05/2026 10:00 Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Bình – Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ em trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

[Motion Graphic] Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh: Những lưu ý quan trọng 24/05/2026 08:43 Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 24/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 38 độ C.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống – cần có một tấm lòng” 23/05/2026 19:45 Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn được tổ chức tối 23/5 tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người yêu nhạc.

Vì sao gần 90% diện tích lúa hè thu ở Xuân Triều bị bỏ hoang? 23/05/2026 16:20 Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.

Thức giấc cùng bình minh ở biển Xuân Thành 23/05/2026 08:02 Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt 23/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt, chiếu tối và đêm có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 27 - 37 độ C.

Kyo York - ca sỹ người Mỹ hát sành sỏi tiếng Việt trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 22/05/2026 18:18 Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...

Thảo luận điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 22/05/2026 15:07 Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt, mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới.

