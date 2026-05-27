Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh, phát triển hạ tầng

Sáng 27/5, tại xã Cẩm Xuyên, bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh và những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nhiều cử tri đề nghị tỉnh đánh giá kết quả đạt được và những mặt tồn tại sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét bổ sung cán bộ lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án, nội vụ cho các xã; xử lý dứt điểm tình trạng thiếu nhân sự tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã. Đồng thời, mong muốn tỉnh có quan điểm, định hướng lựa chọn đội ngũ cán bộ khi sáp nhập thôn, tổ dân phố; xem xét ban hành chính sách hỗ trợ riêng từ ngân sách địa phương nhằm thu hút cán bộ trẻ, có năng lực tham gia cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri Phan Thanh Nghi – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên đề xuất xem xét bổ sung cán bộ lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án, nội vụ cho các xã.

Nhiều cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; sớm có phương án nạo vét cửa lạch tại cảng cá Cửa Nhượng; quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy nước sạch Nam Cẩm Xuyên; bổ sung danh mục đầu tư công của tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã Cẩm Xuyên; quan tâm quy hoạch, cấp phép khai thác mỏ kịp thời tăng nguồn cung, đảm bảo nhu cầu xây dựng; rà soát và có phương án quản lý giá hàng hóa, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá…

Cử tri Hoàng Văn Lực – Giám đốc HTX Dịch vụ thương mại và Môi trường xã Cẩm Xuyên đề xuất xem xét thay đổi giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Các ý kiến cũng đề xuất chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí cho các HTX vệ sinh môi trường, hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã có từ 25.000 nhân khẩu trở lên mua xe ép rác chuyên dụng; xem xét thay đổi giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; có kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ tại nhà máy xử lý rác thải tại xã Cẩm Quan (cũ).

Liên quan đến hạ tầng giao thông xuống cấp, cử tri đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, sửa chữa: cầu Thá (xã Thiên Cầm); đường Liên Hương nối từ quốc lộ 8C đến huyện lộ 124; mặt đê Phúc Long Nhượng; cầu qua kênh chính Kẻ Gỗ, giáp giữa xã Cẩm Bình và Cẩm Xuyên…

Cử tri Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm đề xuất sớm có phương án nạo vét cửa lạch tại cảng cá Cửa Nhượng.

Hỗ trợ kỹ thuật, kỹ năng số, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin; có chủ trương, hướng giải pháp để ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của người dân; có giải pháp mạnh tay hơn để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường; quan tâm đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn cho thanh niên phát triển kinh tế… cũng là những nội dung cử tri quan tâm, đề xuất.

Thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, bà Trương Thanh Huyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp thu, rà soát và xử lý kịp thời, thấu đáo cho cử tri.

Bà Trương Thanh Huyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến cử tri.

Từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng công tác quy hoạch theo hướng đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn; rà soát kỹ hiện trạng và mức độ cấp thiết để tham mưu phương án xử lý các công trình hạ tầng xuống cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp hàng hóa và du lịch. Cùng đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về giá dịch vụ thu gom rác thải phù hợp thực tế; quan tâm tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội và chuyển đổi số; tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Sáng 27/5, tại xã Thạch Hà, ông Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo xã Thạch Hà chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh với cử tri trên địa bàn các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND khóa XIX.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đại diện Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Tiếp đó, cử tri các địa phương đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026 và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Cử tri Nguyễn Thị Tâm - Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Thạch Hà quan tâm đến công tác sáp nhập thôn và các nội dung phát triển công nghệ số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị HĐND tỉnh quan tâm công tác sáp nhập thôn, lưu ý các mốc thời gian, tiến độ thực hiện để có phương án giám sát, đánh giá khách quan, hiệu quả. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị sớm có giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập; đồng thời ban hành chính sách phù hợp nhằm động viên đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri cũng đề xuất nâng cấp hạ tầng nhà văn hóa thôn; hỗ trợ kinh phí xây dựng phần mềm, nền tảng đồng bộ để triển khai mô hình kỳ họp không giấy tại HĐND cấp xã. Ngoài ra, nhiều ý kiến kiến nghị giải quyết những bất cập liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ đặc thù đối với cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công cấp xã.

Cử tri Nguyễn Sỹ Sâm - Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Thạch Hà đề nghị tỉnh có giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn.

Tiếp đó, cử tri cũng đề nghị tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; kiến nghị nghiên cứu chuyển đổi, tận dụng hiệu quả một số công trình dôi dư thành công trình phúc lợi công cộng; quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đê Hữu Nghèn nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, cần có giải pháp khai thác hiệu quả ngư trường biển, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế biệt phái, tăng cường cán bộ, viên chức cho các địa phương phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, cử tri kiến nghị giảm yêu cầu báo cáo bằng lời, tăng cường báo cáo bằng số liệu, bảng biểu gắn với các kiến nghị, đề xuất cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc. Liên quan đến chuyển đổi số ở cơ sở, cử tri đề nghị nghiên cứu tích hợp, đồng bộ các phần mềm nhằm tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Chi bộ thôn Đông Hà 1, xã Thạch Hà đề nghị có phương án nâng cấp đê Hữu Nghèn, đồng thời đảm bảo khai thác hiệu quả ngư trường biển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung cử tri quan tâm.

Ông Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến các ý kiến của cử tri cấp xã như: sáp nhập thôn, xử lý trụ sở dôi dư, thẩm quyền cấp xã, biên chế và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, lãnh đạo HĐND tỉnh cho biết đã làm việc với UBND tỉnh để sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể. Đối với các địa phương có nhiều dự án trọng điểm, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ với áp lực của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay; đồng thời cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để nghiên cứu định hướng tăng biên chế phù hợp.

Liên quan đến phần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng phần mềm dùng chung, đồng bộ cho các chức năng, nhiệm vụ. Đây là nội dung mới nên cần thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và dự kiến triển khai trong quý II. Đối với các kiến nghị liên quan đến tiến độ các dự án trên địa bàn Thạch Hà như dự án AFD, xử lý nước thải…, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với ý kiến của cử tri; đồng thời đề nghị địa phương tăng cường giám sát, có văn bản kiến nghị cụ thể gửi HĐND tỉnh xem xét.