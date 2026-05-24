Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Anh Thuỳ - Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

bqbht_br_a2.jpg
Nhằm đồng hành cùng các thí sinh trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 39 đội hình thanh niên tình nguyện tại 39 điểm thi trên toàn tỉnh.
bqbht_br_31.jpg
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Theo kế hoạch, hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: vệ sinh môi trường khu vực thi, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, bố trí điểm giữ xe miễn phí, hướng dẫn thí sinh tra cứu thông tin, hỗ trợ phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi…
bqbht_br_a1.jpg
Tại nhiều điểm thi, các băng rôn, khẩu hiệu động viên tinh thần sĩ tử cũng được khẩn trương hoàn thiện, góp phần tạo không khí tích cực, tiếp thêm động lực cho các em trước ngày thi.
bqbht_br_a9.jpg
Anh Đinh Tuấn Dũng – Bí thư Đoàn xã Hương Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tuổi trẻ địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu góp phần tạo môi trường thi thuận lợi, an toàn và tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào kỳ thi”.
bqbht_br_a6.jpg
Năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả và an toàn. Tại Hội đồng thi Trường THPT Hồng Lĩnh , lực lượng đoàn viên thanh niên đã chủ động chuẩn bị quạt, nước uống đóng chai cùng nhiều vật dụng cần thiết để phục vụ thí sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
bqbht_br_32.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Đoàn viên thanh niên tại các điểm thi tiếp tục thực hiện mô hình “Mỗi đội hình nhiều nhiệm vụ”, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt để đồng hành cùng thí sinh và góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ thi diễn ra thuận lợi.
bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a11.jpg
Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, chương trình còn hướng tới động viên tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a12.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên thanh niên, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin, vững vàng bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Tin liên quan

Tags:

#Đoàn thanh niên #Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh #Chuẩn bị chu đáo kỳ thi lớp 10

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!