Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Theo kế hoạch, hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: vệ sinh môi trường khu vực thi, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, bố trí điểm giữ xe miễn phí, hướng dẫn thí sinh tra cứu thông tin, hỗ trợ phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi…
Đoàn viên thanh niên tại các điểm thi tiếp tục thực hiện mô hình “Mỗi đội hình nhiều nhiệm vụ”, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt để đồng hành cùng thí sinh và góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, chương trình còn hướng tới động viên tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.
Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên thanh niên, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin, vững vàng bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
