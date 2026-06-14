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Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tạo khí thế sôi nổi trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 bằng tinh thần xung kích, tình nguyện.

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Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã sớm tạo nên khí thế sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng. Từ giáo dục kỹ năng, hỗ trợ thanh thiếu nhi đến chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật, các hoạt động đang góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.
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Ngay từ những ngày đầu hè, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nổi bật là các lớp dạy học miễn phí, ôn tập kiến thức cho học sinh; dạy bơi phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi; tổ chức sinh hoạt hè tại khu dân cư; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn - đội cho đội ngũ cán bộ đoàn và phụ trách thiếu nhi.
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Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh cũng được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị thêm kỹ năng sống và tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, an toàn cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Trong ảnh: Đoàn xã Thượng Đức tham gia lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
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Ngoài ra, nhiều cơ sở đoàn đã triển khai hiệu quả các hoạt động “Mùa hè số”, “Mùa hè xanh”, tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cộng đồng.
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“Ngay từ đầu hè, Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các chi đoàn và huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Thông qua các hoạt động, đoàn viên thanh niên không chỉ phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn có thêm môi trường để rèn luyện, trưởng thành", anh Tô Xuân Hiếu - Bí thư Đoàn xã Lộc Hà chia sẻ.
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Các hoạt động tình nguyện hè không chỉ tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên mà còn khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Trong ảnh: Chi đoàn Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Sơn (cơ sở 2) tổ chức chương trình thiện nguyện phát 90 suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm.
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Những kết quả bước đầu cho thấy sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.
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Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang tạo sức lan tỏa tích cực tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Kỳ Hoa phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, cấp phát thuốc cho 300 người dân là đối tượng chính sách, thương bệnh binh, người cao tuổi trên địa bàn xã.
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“Ngay từ đầu chiến dịch, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Nhiều mô hình hiệu quả về giáo dục kỹ năng sống, phòng chống đuối nước, chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật đang được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định.

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