Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cựu thanh niên xung phong, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo người dân.

Sáng 24/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất của 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.

Vào lúc 16h ngày 24/7/1968, Tiểu đội 4 Đại đội 552 được lệnh ra trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lấp hố bom, sửa chữa đường, củng cố hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn đường độc đạo cách Ngã ba Đồng Lộc vào phía Nam khoảng hơn 300m.

10 cô gái ra đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công việc, các cô làm không ngơi tay. Bỗng một tốp máy bay phản lực từ hướng Bắc vào Nam vượt qua trọng điểm. Khi máy bay đi qua, các cô tiếp tục làm việc. Bất ngờ tốp máy bay phản lực quay lại thả một loạt bom trúng đội hình 10 cô gái.

Sau loạt bom tàn khốc của kẻ thù, cả 10 cô gái trẻ đã hy sinh kiên cường, dũng cảm khi tuổi đời còn rất trẻ: Võ Thị Tần (24 tuổi), Hồ Thị Cúc (24 tuổi), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (20 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi).

Nhằm khắc sâu chiến tích vẻ vang này, ngày 7/6/1972, Quốc hội và Chính phủ đã truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 10 liệt sỹ TNXP hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.