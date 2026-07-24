Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Sĩ Hoàng - Đình Thông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng tại đền thờ trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

bqbht_br_1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng 24/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất của 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cựu thanh niên xung phong, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo người dân.

bqbht_br_7.jpg
Lễ tưởng niệm 10 nữ TNXP hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng.
bqbht_br_tdt09532.jpg
Buổi lễ thu hút đông đảo cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ và người dân.
bqbht_br_10.jpg
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, góp phần làm nên huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc.

Vào lúc 16h ngày 24/7/1968, Tiểu đội 4 Đại đội 552 được lệnh ra trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lấp hố bom, sửa chữa đường, củng cố hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn đường độc đạo cách Ngã ba Đồng Lộc vào phía Nam khoảng hơn 300m.

10 cô gái ra đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công việc, các cô làm không ngơi tay. Bỗng một tốp máy bay phản lực từ hướng Bắc vào Nam vượt qua trọng điểm. Khi máy bay đi qua, các cô tiếp tục làm việc. Bất ngờ tốp máy bay phản lực quay lại thả một loạt bom trúng đội hình 10 cô gái.

Sau loạt bom tàn khốc của kẻ thù, cả 10 cô gái trẻ đã hy sinh kiên cường, dũng cảm khi tuổi đời còn rất trẻ: Võ Thị Tần (24 tuổi), Hồ Thị Cúc (24 tuổi), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (20 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi).

Nhằm khắc sâu chiến tích vẻ vang này, ngày 7/6/1972, Quốc hội và Chính phủ đã truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 10 liệt sỹ TNXP hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Tin liên quan

Tags:

#Tri ân Ngã ba Đồng Lộc #Thuyết minh viên tại ngã ba Đồng Lộc #Du khách dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc #10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ trở thành “bạn đồng hành” tin cậy, giúp nhiều phụ nữ Hà Tĩnh tự tin biến ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!