Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp hành trình tri ân các gia đình liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày diễn ra đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh, màu áo xanh của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy trình, gồm các bước: tiếp nhận thông tin, kê khai, xác định đối tượng ưu tiên và tiến hành thu mẫu. Trong đó, ở khâu cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, các đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhẹn và tận tình để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.
Anh Đồng Bảo Ngọc - Phó Bí thư Đoàn phường Nam Hồng Lĩnh chia sẻ: "Hầu hết thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn lúng túng trong việc tiếp cận các thông tin hướng dẫn và thực hiện đúng quy trình. Vì vậy, chúng tôi bố trí hơn 15 đoàn viên mỗi ngày, túc trực tại từng khâu để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các thân nhân".
Các đoàn viên tận tình hướng dẫn các cụ ông, cụ bà là thân nhân liệt sĩ thực hiện các bước trong quy trình thu nhận mẫu ADN.
Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện với những việc làm nhỏ bé, giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình tại các điểm thu nhận mẫu ADN đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. "Chúng em rất vui khi được góp một phần công sức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thành các thủ tục lấy mẫu ADN. Đây cũng là việc làm ý nghĩa để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ" - bạn Nguyễn Trung Hiếu (xã Trường Lưu) chia sẻ.
UBND xã Đông Kinh bố trí xe đưa đón thân nhân liệt sĩ đến Cụm thu nhận mẫu số 1 tại phường Thành Sen. Trên mỗi chuyến xe, các đoàn viên thanh niên được phân công đi cùng để thuận tiện hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân trong suốt quá trình lấy mẫu.
Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh cũng để lại nhiều hình ảnh đẹp tại các điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng công an và các đơn vị liên quan bố trí đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.
Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục bám sát tiến độ triển khai tại các địa phương, điều phối lực lượng hỗ trợ phù hợp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của đoàn viên thanh niên đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
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