Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp hành trình tri ân các gia đình liệt sĩ

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng công an và các đơn vị liên quan bố trí đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục bám sát tiến độ triển khai tại các địa phương, điều phối lực lượng hỗ trợ phù hợp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của đoàn viên thanh niên đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.