Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm và tặng quà tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

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Tại các điểm đến, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.