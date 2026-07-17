Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm và tặng quà tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Thượng tướng Bế Xuân Trường và đoàn dâng hoa lên phần mộ 10 liệt nữ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân đối với những công lao và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.
Tại các điểm đến, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.
Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng trao tặng hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” trị giá mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng và tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và hội viên cựu chiến binh khó khăn trên địa bàn các xã Đồng Lộc, Tứ Mỹ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho 4 hội viên cựu chiến binh hai xã Đồng Lộc, Tứ Mỹ.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và hội viên cựu chiến binh khó khăn trên địa bàn các xã Đồng Lộc, Tứ Mỹ.
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