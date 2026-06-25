Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành phiên trọng thể

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Ảnh: NAM TRẦN/tuoitre

Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội có 15 người, do đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh làm trưởng đoàn.

Thanh niên Việt Nam xung kích, trách nhiệm, cống hiến

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ: trên chặng đường vừa qua, với tinh thần “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét.

Nổi bật, tổ chức Đoàn đã chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm các hoạt động. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: NAM TRẦN/tuoitre

Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Các hoạt động ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, qua đó tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; cũng là thời điểm các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn, ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định bản thân.

Đại hội có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học, công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ một lòng vững tin theo Đảng

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã điểm lại những điểm sáng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2026.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen; chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình mới..., bản lĩnh, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định rõ nét.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trước Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn; vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới nhiệm kỳ 2026-2031 và các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn, với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ "Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, gồm: tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số; triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đoàn đại biểu thiếu nhi và các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước; ghi nhận nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thiếu niên - nhi đồng có nhiều đổi mới, thiết thực, hiện đại, gần thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc được triển khai phong phú, chú trọng không gian số, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp. Các phong trào của thanh niên tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, biên giới, hải đảo, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng còn nhiều khó khăn. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát nhu cầu thực tiễn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, việc tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống, nhất là thanh niên công nhân, lao động tự do, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên trên nền tảng số còn khó khăn. Một số phong trào còn dàn trải, nặng bề nổi, thiếu sản phẩm rõ nét. Chất lượng cán bộ Đoàn chưa đồng đều. Những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Sau Đại hội, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường trong học tập và lao động, tiên phong trong sáng tạo, mạnh mẽ trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.

Để đạt mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Cần làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác: Hiểu giá trị của độc lập, tự do; con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; hiểu vì sao sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; yêu nước hôm nay trước hết là sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, giữ gìn nhân cách, phụng sự nhân dân. Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời; không chỉ học để có bằng cấp, mà để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc.

Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác, năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động. Đoàn phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia, mà phải có kết quả đo đếm được, để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Đoàn cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên; quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.

Nhấn mạnh Đoàn phải thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm; nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải coi trọng chất lượng, dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; cần lãnh đạo, định hướng, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn bằng kết quả thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới, nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phải phát triển thực chất, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, tại phiên làm việc chiều ngày 24/6, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 119 Ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII diễn ra vào tối cùng ngày đã tiến hành bầu Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 20 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh vinh dự có 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, đồng chí Nguyễn Ny Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII; đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới.

Tại phiên trọng thể, diễn ra sáng 25/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề Đại hội.