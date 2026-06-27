Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động”.
Không khí ra quân diễn ra sôi nổi tại tất cả địa bàn, tạo nên khí thế thi đua rộng khắp, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Tiên Điền tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong khám, chăm sóc sức khoẻ cho người dân.
ĐVTN đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang hành lang giao thông, chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Đồng Tiến ra quân vệ sinh môi trường.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi, tiếng Anh, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời xây dựng, bàn giao nhiều công trình thanh niên phục vụ cộng đồng. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Thạch Xuân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Nhiều đơn vị tổ chức chăm sóc, tu bổ, hành hương về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Đức Thọ hành hương về các địa chỉ đỏ.
Dịp này, nhiều câu lạc bộ, tổ hợp tác, mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu cũng được ra mắt, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế trong ĐVTN. Trong ảnh: Đoàn xã Mai Phụ ra mắt mô hình kinh tế thanh niên.
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