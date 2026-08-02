Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ được suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 2/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh - Xúc tiến du lịch tỉnh, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra phiên chính thức với gần 500 đại biểu tham dự. Dự đại hội về phía trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các tăng, ni, phật tử tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2026 trình bày nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Phật giáo Hà Tĩnh; là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, trách nhiệm và khát vọng phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khai mạc đại hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 135 vị tăng, ni; hơn 30.800 phật tử. Với phương châm hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhiệm kỳ 2022 - 2026, công tác phật sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, công tác tăng sự được chú trọng.

Tổ chức Giáo hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn theo hướng ổn định, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội và sự thay đổi của hệ thống hành chính địa phương.

Công tác tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, truyền thông, từ thiện xã hội và các hoạt động phật sự chuyên ngành được quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ được suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các chùa trên địa bàn tỉnh đều tích cực đẩy mạnh phong trào tu học cho người dân và phật tử; đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kết hợp với chư tăng, ni, phật tử quyên góp, kêu gọi hơn 31 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, mồ côi vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo; cứu trợ lũ lụt, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia của Phật giáo.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phật giáo Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự chúng sinh, phụng sự xã hội, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu khẳng định, hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, luôn gắn bó với vận mệnh đất nước bằng tinh thần "Hộ quốc an dân".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Giáo hội vững mạnh; quan tâm đào tạo đội ngũ tăng, ni kế cận; hướng dẫn tăng, ni, phật tử thực hành đúng giáo lý, giáo luật, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị di sản Phật giáo gắn với giáo dục đạo đức, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và tiếp tục lan tỏa tinh thần "Hộ quốc an dân", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tăng, ni, phật tử theo đúng Hiến chương Giáo hội, giáo lý, giáo luật; quan tâm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và các hoạt động phật sự. Cùng với đó, phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã suy cử 39 ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được suy tôn Chứng minh tối cao của Phật giáo Hà Tĩnh. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2026 được suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 cá nhân trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.