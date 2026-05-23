Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Tĩnh

Ngày 23/5, tại Bản Giàng II (xã Hương Xuân), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh… với tinh thần liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng nhằm phát huy tối đa nguồn lực, thế mạnh của từng đơn vị.

Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng thời thực hiện hiệu quả Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, với sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, ban tổ chức đã huy động được gần 500 triệu đồng để triển khai các phần việc ý nghĩa tại địa bàn xã các xã vùng biên.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh kết nối với Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trao tặng công trình “Đường điện thắp sáng vùng biên” trị giá 50 triệu đồng cho Bản Giàng II...

... phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao 50 suất quà an sinh cho các gia đình, học sinh dân tộc Chứt vượt khó vươn lên trong cuộc sống.



...trao tặng nguồn vốn 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã Hương Khê, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và xã Vũ Quang.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều phần việc cụ thể đã được triển khai như: tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc Chứt và đối tượng chính sách; khánh thành công trình đường cờ vùng biên; triển khai chiến dịch thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng I-Hà Tĩnh; sửa chữa điện, thay bóng đèn tiết kiệm điện miễn phí cho các hộ dân; khai mạc lớp dạy bơi miễn phí và tổ chức chương trình giao lưu “Em học hát ví, giặm cùng nghệ nhân”.

Các đơn vị tham gia khánh thành công trình “Đường cờ vùng biên" và tổ chức khám bệnh miễn phí.

Chương trình ra quân không chỉ mang lại những giá trị vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Chứt, mà còn ghi dấu ấn đậm nét về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện luôn sẵn sàng cống hiến vì cuộc sống cộng đồng nơi biên cương Tổ quốc.