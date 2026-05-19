Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được vinh danh điển hình "học Bác" toàn quốc

Chiều 19/5, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự hội nghị.

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, từ năm 2021 - 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã vào cuộc đồng bộ, bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng.

Có 43 tập thể, 88 cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Trong ảnh: Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh (hàng sau, thứ 4 từ trái sang) nhận bằng khen tại hội nghị.

Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng 43 tập thể, 88 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ toàn quốc giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Từ Dương Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh và bà Hồ Thị Cảnh Trà - Trưởng ban Nữ công, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh được vinh danh tại hội nghị.

Đây là những tấm gương cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động ở nhiều lĩnh vực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều sáng kiến trong công việc; có phẩm chất đạo đức tốt.

Hà Tĩnh vinh dự có 1 tập thể và 2 cá nhân được biểu dương, khen thưởng dịp này, gồm: Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh; ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Từ Dương Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh.