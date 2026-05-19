Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được vinh danh điển hình "học Bác" toàn quốc

Chiều 19/5, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự hội nghị.
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, từ năm 2021 - 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã vào cuộc đồng bộ, bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng.
Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng 43 tập thể, 88 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ toàn quốc giai đoạn 2023 - 2025.
Đây là những tấm gương cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động ở nhiều lĩnh vực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều sáng kiến trong công việc; có phẩm chất đạo đức tốt.
Hà Tĩnh vinh dự có 1 tập thể và 2 cá nhân được biểu dương, khen thưởng dịp này, gồm: Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh; ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Từ Dương Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh.
1. Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh là đơn vị phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Thực hiện phương châm làm việc “có kế hoạch, có khoa học” của Bác, giai đoạn 2023 - 2025, công ty có 18 sáng kiến của đoàn viên ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, làm lợi khoảng 3 tỷ đồng/năm. Kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty năm sau cao hơn năm trước: doanh thu năm 2023 đạt 411,5 tỷ đồng, năm 2024 đạt 425 tỷ đồng, năm 2025 đạt 435 tỷ đồng; đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo. Công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm sang Lào, Ấn Độ và các nước ASEAN; 2 lần đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”. 1 cá nhân của công ty vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Công đoàn công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen…
2. Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh là một cán bộ có nhiều đóng góp, tâm huyết với hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Năm 2023, ông có sáng kiến “Đổi mới việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão” được áp dụng hiệu quả, làm lợi cho các cấp công đoàn toàn tỉnh khoảng 1,5 tỷ đồng. Sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận. Ông Vân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Tổng LĐLĐ; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.
3. Ông Từ Dương Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh là một cán bộ quản lý giỏi, có nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất và làm lợi cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Ứng dụng trạm bơm phao cấp I trong khai thác nước mặt hồ chứa”; “Giải pháp sử dụng ống xi phông xả nước rửa lọc”; “Cải tiến kỹ thuật khai thác và xử lý nước bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định”… Với những đóng góp đó, ông Thắng nhiều lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…