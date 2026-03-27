Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ngành kiểm sát nhân dân

Chiều 27/3, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân gồm viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, những tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu xem clip báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 4.

Các đơn vị trong cụm đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận 6.816/6.816 nguồn tin về tội phạm (đạt tỷ lệ 100%); tiến hành 217 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan điều tra.

VKSND các địa phương đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 75 vụ/101 bị can; đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 75 vụ/101 bị can (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được triển khai theo đúng quy định.

Ông Dương Xuân Sanh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong cụm đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong cụm cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ông Hồ Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Hoàng Minh Tiến - Cục trưởng Cục 2 (Viện KSND tối cao) đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND, khối thi đua nội chính của các tỉnh, thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, người lao động tích cực thi đua, lao động sáng tạo, hiệu quả. Không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bình xét, khen thưởng bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ...