Chính trị

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ngành kiểm sát nhân dân

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 quyết tâm thực hiện hiệu quả giao ước thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/3, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

bqbht_br_0138.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân gồm viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, những tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

bqbht_br_0127.jpg
Các đại biểu xem clip báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 4.

Các đơn vị trong cụm đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận 6.816/6.816 nguồn tin về tội phạm (đạt tỷ lệ 100%); tiến hành 217 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan điều tra.

VKSND các địa phương đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 75 vụ/101 bị can; đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 75 vụ/101 bị can (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được triển khai theo đúng quy định.

bqbht_br_0152.jpg
Ông Dương Xuân Sanh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong cụm đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong cụm cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

bqbht_br_0178.jpg
Ông Hồ Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

bqbht_br_0196.jpg
Ông Hoàng Minh Tiến - Cục trưởng Cục 2 (Viện KSND tối cao) đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND, khối thi đua nội chính của các tỉnh, thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, người lao động tích cực thi đua, lao động sáng tạo, hiệu quả. Không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bình xét, khen thưởng bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ...

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Hội nghị Trung ương 2 đã thông qua nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng, đồng thời thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Thanh niên với tương lai đất nước

Thanh niên với tương lai đất nước

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026): "Thanh niên với tương lai đất nước".
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.