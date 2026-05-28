Bộ Nội vụ thúc xây dựng phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó có việc kiện toàn đội ngũ không chuyên trách.

Bộ Nội vụ vừa có công văn 5170/BNV-CQĐP gửi các tỉnh, thành về việc triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng tiến độ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, các địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định trước ngày 10/6.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, Bộ Nội vụ đề nghị định kỳ trước 17 giờ thứ sáu hằng tuần các địa phương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung báo cáo tập trung về tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố như: Việc ban hành phương án tổng thể; việc xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thông qua HĐND cấp xã; dự kiến kết quả thực hiện sắp xếp; dự kiến số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp...

Về tiến độ thực hiện và phương án bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì số lượng tiếp nhận vào công chức, viên chức; số lượng thực hiện hợp đồng vị trí chuyên môn; số lượng bố trí về thôn, tổ dân phố; tình hình giải quyết chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện.

Trước đó, theo thống kê đến hết năm 2025, cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố. Qua rà soát, có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ. Trong khi tại Hà Nội, TPHCM có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn, trên 1.000 hộ. Hiện nay, bình quân số thôn, tổ dân phố khoảng 27 đơn vị/xã.

