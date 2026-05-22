Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với văn bản này, người đứng đầu Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội. Ông là Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Kinh tế, đồng thời là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hóa; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách Lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế và đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Với bước kiện toàn nhân sự này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch gồm 7 người, Bộ trưởng là bà Lâm Thị Phương Thanh. 6 Thứ trưởng là các ông, bà: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; phát thanh và truyền hình; thông tấn; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trong phạm vi cả nước.

Bộ cũng quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ.

