Xây dựng VNeID thành kênh giao tiếp chính thức giữa người dân và Nhà nước

Đây là một trong các mục tiêu của Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Chương trình Đề án 06), vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt.

Mục tiêu chung của Chương trình Đề án 06 là thúc đẩy phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả các trụ cột Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện các nền tảng, tiện ích cốt lõi, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính.

Thời điểm này, Chính phủ cũng sẽ xây dựng thành công hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành, dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", được khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản trị, điều hành đất nước.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Chương trình sẽ tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành; Thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; Phục vụ phát triển công dân số; Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; Đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2035, Chính phủ hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số, trong đó, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số.

Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh...

Chính phủ định hướng ban hành hướng dẫn kỹ thuật, kiến trúc thống nhất về các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tích hợp, sử dụng một tài khoản duy nhất đăng nhập một lần truy cập xuyên suốt các phần mềm, hệ thống.

Triển khai trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo để hỗ trợ dịch vụ công, thủ tục hành chính

Giao nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ nêu rõ trong tháng 9, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai trí tuệ nhân tạo AI, Trợ lý ảo để hỗ trợ dịch vụ công, thủ tục hành chính.

Về phục vụ phát triển công dân số, Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số.

Chính phủ cũng nêu rõ định hướng xây dựng ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số.

Trên nền tảng này sẽ lưu trữ dữ liệu số của công dân; định danh xác thực điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNeID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội.

Đặc biệt, theo mục tiêu Chính phủ đề ra, ứng dụng VNeID có thể trở thành kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp, và người dân với người dân.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện việc tạo lập ví giấy tờ của công dân, tổ chức trên VNeID, tạo lập kho dữ liệu của công dân, tổ chức trên môi trường số theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Chính phủ, cần xây dựng các nền tảng số, cung cấp các tiện ích để thúc đẩy công dân thực hiện trên môi trường số; hoàn thiện các công cụ số cho công dân như: tài khoản định danh điện tử, căn cước, chữ ký số, tài khoản thanh toán…