Gần 730 đại biểu HĐND cấp xã được nâng cao kỹ năng hoạt động

Sáng 30/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, đợt 2 năm 2026. Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự. Gần 730 đại biểu HĐND cấp xã tham dự hội nghị tại 3 địa điểm: Khách sạn Đại bàng, Khách sạn Ngân Hà và Khách sạn Sailing.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Khách sạn Đại Bàng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử. Chính vì vậy, hội nghị nhằm cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Chương trình tập huấn được chuẩn bị với tinh thần thiết thực, bám sát yêu cầu hoạt động của HĐND cấp xã trong giai đoạn hiện nay, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã; kỹ năng tổ chức, điều hành kỳ họp; kỹ năng giám sát, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Hội nghị tập huấn cũng là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay; đồng thời thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của HĐND và quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại Khách sạn Ngân Hà...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận; gắn nội dung tập huấn với thực tiễn địa phương để nắm vững các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong giai đoạn mới.

...và phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề: "Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND”; “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã và công tác tổ chức, điều hành tại kỳ họp”; “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND”.

Các đại biểu dự hội nghị tại Khách sạn Đại Bàng...

... và Khách sạn Sailing.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giới thiệu chuyên đề “Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND”.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh thông tin chuyên đề “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND”.