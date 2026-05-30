Gần 730 đại biểu HĐND cấp xã được nâng cao kỹ năng hoạt động

(Baohatinh.vn) - Gần 730 đại biểu HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh được cung cấp kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng 30/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, đợt 2 năm 2026.
Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.
Gần 730 đại biểu HĐND cấp xã tham dự hội nghị tại 3 địa điểm: Khách sạn Đại bàng, Khách sạn Ngân Hà và Khách sạn Sailing.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử. Chính vì vậy, hội nghị nhằm cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.
Chương trình tập huấn được chuẩn bị với tinh thần thiết thực, bám sát yêu cầu hoạt động của HĐND cấp xã trong giai đoạn hiện nay, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã; kỹ năng tổ chức, điều hành kỳ họp; kỹ năng giám sát, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
Hội nghị tập huấn cũng là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay; đồng thời thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của HĐND và quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận; gắn nội dung tập huấn với thực tiễn địa phương để nắm vững các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong giai đoạn mới.
Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề: "Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND”; “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã và công tác tổ chức, điều hành tại kỳ họp”; “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND”.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.
Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh như phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics; trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh...