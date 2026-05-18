Đồng chí Trần Ngọc Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh, Nghệ An cùng tham dự buổi lễ

Chiều 18/5, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Biên Thùy - Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ (TAND tối cao) đã công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Trần Ngọc Sơn. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/5/2026 tới khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy - Phó Chánh án TAND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Sơn - tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo TAND tối cao và lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Biên Thùy - Phó Chánh án TAND tối cao chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Sơn được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND tối cao tin tưởng giao trọng trách mới. Tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Đồng chí Nguyễn Biên Thuỳ - Phó Chánh án TAND tối cao giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Ngọc Sơn - tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Trần Ngọc Sơn sẽ nhanh chóng bắt nhịp, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND tối cao. Trên cương vị mới, đồng chí Trần Ngọc Sơn cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; bảo đảm các bản án, quyết định đúng pháp luật, khách quan, công bằng, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; phát huy truyền thống đoàn kết của TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ toà án có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tinh thần trách nhiệm cao.

Tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng xây dựng tập thể TAND tỉnh vững mạnh về mọi mặt.

KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
