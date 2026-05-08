Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tham dự hội nghị.

Sáng 8/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng. Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 49 ngày 9/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện chính quyền địa phương cùng 214 hộ dân ở xã Kỳ Thượng. Chủ trì hội nghị có ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác; ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác và ông Nguyễn Cao Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng.

Thời gian qua, một số công dân tại xã Kỳ Thượng có kiến nghị, phản ánh liên quan đến chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục hồ Rào Trổ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ, quy trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau rà soát, UBND tỉnh đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 128 ngày 22/9/2023 về chủ trương bổ sung áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi giải phóng mặt bằng Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Hà Văn Tuyết (trú xã Kỳ Thượng) trình bày một số kiến nghị liên quan tới chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Năm 2023, các hộ dân được hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và tạo việc làm của xã Kỳ Thượng đã nhận tiền hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Các hộ dân đã cam kết không có khiếu kiện, khiếu nại, đồng thuận chấp hành và không gây cản trở trên diện tích đất đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Đến năm 2025, một số hộ dân có đơn gửi đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo kiếm việc làm do diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

Ông Lê Ngọc (trú xã Kỳ Thượng) kiến nghị liên quan tới chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm và ổn định đời sống đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tiếp nhận nội dung kiến nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị. UBND tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác để tiếp tục rà soát toàn diện hồ sơ, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Kiều Ngọc Tuấn – Phó Chánh thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thông tin tới các hộ dân về kết quả rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng.

Tại hội nghị, thay mặt tổ công tác, ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác khẳng định: Sau quá trình rà soát hồ sơ địa chính, phương án bồi thường, hỗ trợ và đối chiếu với các quy định pháp luật của Trung ương, của tỉnh qua từng thời kỳ, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng - hạng mục hồ Rào Trổ, tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác giải thích một số nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai để người dân xã Kỳ Thượng nắm rõ.

Cùng với đó, việc rà soát, xử lý nội dung kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trên tinh thần khách quan, công khai, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các hộ dân ở xã Kỳ Thượng bày tỏ đồng tình với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, việc vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan trong xử lý kiến nghị cho người dân.



Các nội dung kiến nghị của người dân tại hội nghị cũng được đại diện Tổ công tác và lãnh đạo các sở, ban, ngành giải thích, trả lời đầy đủ, rõ ràng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận những nỗ lực của Tổ công tác cùng các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong việc rà soát toàn diện hồ sơ, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng.

Liên quan tới việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Kỳ Thượng tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước các kiến nghị đã được trả lời thỏa đáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con xã Kỳ Thượng hiểu rõ, đồng thuận cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết vấn đề.​​